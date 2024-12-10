У компанії провели внутрішнє тестування, після якого одразу звільнили 100 працівників: що сталося

Це рішення викликало різку критику в суспільстві, та багато хто поставив під сумнів етику звільнення працівників за розголошення їхніх труднощів замість вирішення проблеми стресу на робочому місці.

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Індійський бренд Shark Tank спровокував невдоволення в суспільстві після того, як звільнив з роботи одразу 100 працівників. Все через результати тесту про вигорання. Про це пише видання Times of India.

Так, HR-менеджери компанії розіслали працівникам тести щодо їхнього психічного здоров'я та рівня стресу, який вони переживають на роботі. Він виявив проблему у сотні працівників, тож керівництво компанії вирішило їх звільнити. Повідомлення про це працівники отримали електронною поштою.

"Нещодавно ми провели опитування, щоб зрозуміти ваші почуття щодо стресу на роботі. Багато з вас поділилися своєю стурбованістю, яку ми глибоко цінуємо та поважаємо. Щоб гарантувати, що ніхто не залишиться в стресовому стані на роботі, ми ухвалили важке рішення розлучитися з працівниками, які відзначили значний стрес. Звільнення набуває чинності негайно", — зазначено в електронному листі менеджера з персоналу Ашу Арора Джха.

Це рішення викликало різку критику в суспільстві, багато хто поставив під сумнів етику звільнення працівників за розголошення їхніх труднощів замість вирішення проблеми стресу на робочому місці.

Критики назвали цей крок глухим і контрпродуктивним.

"Звільнення працівників за повідомлення про стрес — це не просто іронія, це повне ігнорування благополуччя працівників. Замість того, щоб усунути причини стресу, це надсилає чітке повідомлення: "Ваше психічне здоров’я — не наша турбота". Компанії повинні визначати пріоритети рішень, а не змушувати співробітників мовчати", — написав один з користувачів.

"Якщо це маркетингова стратегія, вона має жахливий результат. Якщо ні, то це тривожний прояв безгосподарності. У будь-якому випадку, YesMadam не уникне наслідків", — прокоментував інший користувач.

"Це розбиває серце. Уявіть, що ви нарешті відверті щодо свого стресу, і замість підтримки вас звільняють. Це найгірша відповідь на опитування щодо психічного здоров’я", — поділився ще один дописувач.

Нагадаємо, що у Китаї чоловік ненароком заснув на робочому місці і отримав $48 тисяч компенсації. Чоловіка звільнили після того, як камери спостереження зафіксували, як він дрімає за своїм столом.

Також повідомлялося, що співробітники, які працюють віддалено, сплять вони в середньому на 24 хвилини більше та на 15 хвилин більше займаються фізичними вправами, ніж офісні працівники.