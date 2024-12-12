Мужчина никогда не был у барбера и решил сменить прическу: "помолодел" на 10 лет (видео)

Пользователи в соцсетях очень одобрительно оценили трансформацию 40-летнего американца. Все пользователи говорят, что смена прически была "прекрасной идеей".

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Житель города Ричмонд, расположенном в американском штате Вирджиния, впервые пришел в барбершоп и рассказал о своем желании изменить свой стиль. Соответствующее видео выложил местный барбер Тай Нгуен в своем TikTok.

Видео с историей и изменениями клиента стало популярным в соцсети — оно набрало более 360 тыс. просмотров, а также имеет более 40 тыс. лайков.

Мужчина рассказал, что в течение последних нескольких лет заставлял свою жену стричь его волосы. Во время разговора он сказал барберу, что в феврале будет праздновать 40 лет, и задумался сменить прическу, чтобы "очистить вот эту взлетную полосу" на голове.

"Моя жена записала меня на визит к барберу, и мы устроили его, даже старались побыстрее записаться. И вот когда "окно" появилось, то мы быстренько вписались как могли. Вообще я никогда не был у барбера, потому что моя жена стригла меня", — рассказал мужчина.

Он признался, что обычно фиксирует гелем свои непослушные волосы, и они выглядят иногда "как у Дональда Трампа". Барбер рассказал свою идею, какая прическа подойдет мужчине, на что клиент согласился.

После сеанса можно заметить изменения во внешнем виде мужчины — он будто "помолодел на 10 лет". Сам клиент остался очень доволен своим новым образом и сказал, что это — "именно то, что я хотел". Он добавил, что поход к барберу стоил того, и пообещал вернуться снова.

В комментариях все пользователи одобрительно отозвались о новом образе. Один из корреспондентов сказал, что мужчина "будто сбросил 10 лет в сторону". Еще один саркастически добавил, что клиент "уехал в десятилетний отпуск".

Несколько женщин в комментариях написали, что он стал совершенно другим человеком. А один из пользователей с намеком заявил, что его жена точно "оценит новую прическу в более интимной атмосфере".

Напомним, Фокус писал, как парикмахер делает бесплатные стрижки, но люди не спешат к нему идти. Дин Глисон предупреждает, что клиентам в первую очередь стоит обратить внимание на густоту своих волос, особенно на спине или груди.

Также мы рассказывали, как барбер подстриг и переодел бездомного. После трансформации бездомному мужчине вручили зеркало — он не узнал себя в отражении.