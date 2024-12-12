Чоловік ніколи не був у барбера та вирішив змінити зачіску: "помолодшав" на 10 років (відео)

Користувачі в соцмережах дуже схвально оцінили трансформацію 40-річного американця. Всі дописувачі кажуть, що зміна зачіски була "прекрасною ідеєю".

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Житель міста Річмонд, розташованого в американському штаті Вірджинія, вперше прийшов у барбершоп і розповів про своє бажання змінити свій стиль. Відповідне відео виклав місцевий барбер Тай Нгуєн у своєму TikTok.

Відео з історією та змінами клієнта стало популярним у соцмережі — воно набрало понад 360 тис. переглядів, а також має понад 40 тис. вподобайок.

Чоловік розповів, що протягом останніх кількох років змушував свою дружину стригти його волосся. Під час розмови він сказав барберу, що у лютому святкуватиме 40 років і задумався змінити зачіску, аби "очистити ось цю злітну смугу" на голові.

"Моя дружина записала мене на візит до барбера, і ми влаштували його, навіть намагалися швидше записатися. І ось, коли "вікно" з'явилося, то ми швиденько вписалися як могли. Взагалі я ніколи не був у барбера, бо моя дружина стригла мене", — розповів чоловік.

Він зізнався, що зазвичай фіксує гелем своє неслухняне волосся, і воно інколи "як у Дональда Трампа". Барбер розповів свою ідею, яка зачіска підійде чоловіку, на що клієнт погодився.

Після сеансу можна помітити зміни у зовнішньому вигляді чоловіка — він ніби "помолодшав на 10 років". Сам клієнт залишився дуже задоволеним своїм новим образом і сказав, що це — "саме те, що я хотів". Він додав, що похід до барбера був вартий того, і пообіцяв повернутися знову.

В коментарях всі користувачі схвально відгукнулися про новий образ. Один із дописувачів сказав, що чоловік "ніби скинув 10 років". Ще один саркастично додав, що клієнт "поїхав у десятирічну відпустку".

Кілька жінок у коментарях написали, що він став геть іншою людиною. А один із користувачів із натяком заявив, що його дружина точно "оцінить нову зачіску в більш інтимній атмосфері".

Нагадаємо, Фокус писав, як перукар робить безплатні стрижки, але люди не поспішають до нього йти. Дін Глісон попереджає, що клієнтам насамперед варто звернути увагу на густоту свого волосся, особливо на спині або грудях.

Також ми розповідали, як барбер підстриг і переодягнув бездомного. Після трансформації безпритульному чоловікові вручили дзеркало — він не впізнав себе у відображенні.