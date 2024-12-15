Друзья сделали смешные "временные" тату в разных местах: теперь это все не смывается (фото)

Когда участники компании набивали рисунки, то уже успели выпить вина и немного расслабиться, поэтому особо не задумывались о последствиях своих действий.

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Группа друзей, празднуя 30-летие приятеля, решили отметить это событие, сделав временные татуировки. Позже члены компании поняли, что узоры на теле были не такими уж и временными. А это проблема, ведь в понедельник каждый из них должен был возвращаться на серьезную работу. Записав свою реакцию на видео, они мгновенно стали звездами TikTok.

Итальянка Ноэми Риччи, которая живет в Брюсселе (Бельгия), недавно была в Лондоне на праздновании 30-летия одного из своих близких друзей, Лоренцо. Именно он и заказал эти смешные татуировки.

"Мы планировали пойти в клуб, и он купил татуировку, думая, что рисунки будут светиться в темноте или по крайней мере реагировать на свет дискотеки", — рассказала Риччи в интервью журналу Newsweek.

По словам женщины, когда участники компании набивали узоры, то уже успели выпить вина и немного расслабиться, поэтому особо не задумывались о последствиях своих поступков.

"Однако то, как рисунки прилипали к нашему телу, не было похоже на обычные временные татуировки. Моя сестра, Ребекка, начала сомневаться, но мы ее не слушали", — добавляет Ноэми.

Друзья нанесли смешные татуировки Фото: TikTok

В конце концов, друзья наносили тату где угодно: изображение дельфина и панды на лице, лезвия бритвы на запястье, колючей проволоки на шее и пирамиды на лбу. На следующий день кто-то из компании появился в группе друзей в WhatsApp, чтобы задать вопрос на миллион долларов: "Кто-нибудь знает, как это вывести?".

Просмотрев информацию в интернете, друзья поняли, что рисунки не смываются в течение около трех недель. Это было проблемой, ведь каждый из них имел серьезную работу. Например, сама Риччи преподает в университете, а ее подруга работает кардиологом в больнице. Чтобы как-то скрыть последствия бурного отдыха, они нанесли тональный крем и по возможности работали дома.

Ноэми зареклась от временных татуировок, но чернила на ее лице имеют одно неожиданное преимущество. "Должна сказать, что никто ко мне не пристает на улице с тех пор, как я хожу с тату на лице", — признается она.

Напомним, ранее Фокус писал, что туристка Кейт также сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан — самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.