Друзі зробили смішні "тимчасові" тату в різних місцях: тепер це все не змивається (фото)

Коли учасники компанії набивали візерунки, то вже встигли випити вина й трохи розслабитися, тож особливо не задумувались про наслідки своїх вчинків.

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Група друзів, святкуючи 30-річчя приятеля, вирішили відзначити цю подію, зробивши тимчасові татуювання. Лише згодом члени компанії зрозуміли, що візерунки на тілі були не такими вже й тимчасовими. А це проблема, адже у понеділок кожен з них мав повертатися на серйозну роботу. Записавши свою реакцію на відео, вони миттєво стали зірками TikTok.

Італійка Ноемі Річчі, яка мешкає у Брюсселі (Бельгія), нещодавно була в Лондоні на святкуванні 30-річчя одного зі своїх близьких друзів, Лоренцо, який і замовив ці смішні татуювання.

"Ми планували піти до клубу, тож він купив татуювання, думаючи, що малюнки будуть світитися в темряві або принаймні реагувати на світло дискотеки", — розповіла Річчі в інтерв'ю журналу Newsweek.

За словами жінки, коли учасники компанії набивали візерунки, то вже встигли випити вина й трохи розслабитися, тож особливо не задумувались про наслідки своїх вчинків.

"Однак те, як малюнки прилипали до нашого тіла не було схоже на звичайні тимчасові татуювання. Моя сестра, Ребека, почала сумніватися, але ми її не слухали", — додає Ноемі.

Друзі нанесли смішні тату Фото: TikTok

Зрештою, друзі наносили тату, де заманеться: зображення дельфіна та панди на обличчі, леза бритви на зап'ясті, колючого дроту на шиї та піраміди на лобі. Наступного дня хтось з компанії з'явився в групі друзів у WhatsApp, щоб поставити питання на мільйон доларів: "Хто-небудь знає, як це вивести?".

Переглянувши інформацію в інтернеті, друзі зрозуміли, що малюнки не змиваються упродовж близько трьох тижнів. Це було проблемою, адже кожен з них мав серйозну роботу. Наприклад, сама Річчі викладає в університеті, а її подруга працює кардіологом у лікарні. Щоб якось приховати наслідки бурхливого відпочинку, вони нанесли тональний крем та за можливості працювали вдома.

Ноемі зареклася від тимчасових татуювань, але чорнило на її обличчі має одну несподівану перевагу. "Мушу сказати, що ніхто до мене не чіпляється на вулиці відтоді, як я ходжу з тату на обличчі", — зізнається вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що туристка Кейт також зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Також ми розповідали про багатодітну маму з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.