Студент почти год бесплатно жил в более чем 60 отелях: как ему это удалось

В течение десяти месяцев парень подбрасывал в номера отелей поддельные улики, создавая иллюзию антисанитарных условий, чтобы добиться бесплатного проживания или компенсации.

Related video

В китайском городе Тайчжоу 21-летний студент Цзян, используя обманные методы, смог бесплатно проживать в более чем 60 отелях, получая даже денежные компенсации. Молодой человек использовал поддельные доказательства санитарных проблем и угрожал гостиницам негативными отзывами в интернете. Об этом пишет Oddity Central.

Цзян, житель провинции Чжэцзян, начал свою махинацию в сентябре прошлого года, когда решил отложить поступление в университет ради путешествия по Китаю. Однако его финансовые запасы быстро иссякли, и он разработал план, позволяющий экономить на проживании.

В течение 10 месяцев студент подбрасывал в номера отелей фальшивые "улики", такие как мертвые насекомые и волосы, создавая иллюзию антисанитарных условий. Затем он обращался к персоналу с жалобами, требуя либо бесплатного проживания, либо денежной компенсации.

Иллюстративное фото Фото: Booking

По данным полиции, Цзян успевал заселяться в три-четыре отеля за один день. Многие сотрудники гостиниц соглашались удовлетворить его требования, чтобы избежать негативных отзывов, опасаясь за свою репутацию. Однако в августе один из менеджеров решил действовать и связался с коллегами. Выяснилось, что Цзян использовал одинаковую схему в десятках гостиниц.

"Его жалобы на антисанитарные условия стали вызывать подозрения. После обсуждения с другими отелями мы обнаружили схожие случаи и смогли установить закономерность", — рассказал анонимный сотрудник отеля.

В результате расследования полиция выяснила, что махинации Цзяна затронули не менее 63 отелей в пяти провинциях. Общий ущерб, нанесенный студентом, составил около 38 000 юаней (примерно 5 200 долларов США).

На данный момент дело передано в суд. В отношении Цзяна могут быть применены серьезные меры наказания за мошенничество и вымогательство.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. Мередит Таббоун отметила, что дом находился в плачевном состоянии. Ремонт занял около 5 лет, но результат превзошел ожидания, ведь здание сочетает современный комфорт и сохраненные исторические элементы.

Также стало известно, что блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами. Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.