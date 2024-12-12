Студент майже рік безкоштовно жив у понад 60 готелях: як йому це вдалося

Протягом десяти місяців хлопець підкидав у номери готелів підроблені докази, створюючи ілюзію антисанітарних умов, щоб домогтися безкоштовного проживання або компенсації.

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У китайському місті Тайчжоу 21-річний студент Цзян, використовуючи обманні методи, зміг безоплатно проживати в понад 60 готелях, отримуючи навіть грошові компенсації. Молодий чоловік використовував підроблені докази санітарних проблем і погрожував готелям негативними відгуками в інтернеті. Про це пише Oddity Central.

Цзян, житель провінції Чжецзян, розпочав свою махінацію у вересні минулого року, коли вирішив відкласти вступ до університету заради подорожі Китаєм. Однак його фінансові запаси швидко вичерпалися, і він розробив план, що дає змогу економити на проживанні.

Протягом 10 місяців студент підкидав у номери готелів фальшиві "докази", як-от мертві комахи та волосся, створюючи ілюзію антисанітарних умов. Потім він звертався до персоналу зі скаргами, вимагаючи або безкоштовного проживання, або грошової компенсації.

Ілюстративне фото Фото: Booking

За даними поліції, Цзян встигав заселятися в три-чотири готелі за один день. Багато співробітників готелів погоджувалися задовольнити його вимоги, щоб уникнути негативних відгуків, побоюючись за свою репутацію. Однак у серпні один із менеджерів вирішив діяти і зв'язався з колегами. З'ясувалося, що Цзян використовував однакову схему в десятках готелів.

"Його скарги на антисанітарні умови стали викликати підозри. Після обговорення з іншими готелями ми виявили схожі випадки та змогли встановити закономірність", — розповів анонімний співробітник готелю.

У результаті розслідування поліція з'ясувала, що махінації Цзяна зачепили щонайменше 63 готелі в п'яти провінціях. Загальний збиток, нанесений студентом, становив близько 38 000 юанів (приблизно 5 200 доларів США).

Наразі справу передано до суду. Щодо Цзяна можуть бути застосовані серйозні заходи покарання за шахрайство і вимагання.

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