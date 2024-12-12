Переплыл три океана ради пары: самец кита установил рекорд (фото)

Путешествие кита началось у берегов Колумбии и закончилось в Занзибаре, он проплыл более 13 тысяч километров в поиске спутницы. Другие известные науке горбатые киты прежде ничего подобного не делали.

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Самец горбатого кита проплыл более 13 тысяч километров в поиске пары. За время путешествия он переплыл минимум три океана и установив рекорд для своего вида, сообщило издание Live Science.

Исследователи определили, что путешествие кита началось у берегов Колумбии в восточной части Тихого океана и закончилось у берегов Занзибара в юго-западной части Индийского океана. Общее расстояние составило 13 046 километров.

Аспирант университета Южного Креста в Австралии, директор базы данных о китах Happywhale Тед Чизман указывает что кит плыл на восток от Колумбии, следуя преобладающим течениям в океане и мог посещая популяции горбатых китов в Атлантическом океане.

Ранее самка горбатого кита проплыла 9800 км от Бразилии до Мадагаскара Фото: Getty Images

"Это была захватывающая находка, своего рода открытие. Важно то, что кит исследовал более удаленные места в океанах, другие известные науке горбатые киты прежде не делали этого", — объяснил специалист.

Горбатые киты выбирают стандартные пути следования в холодных водах возле тропиков: они перемещаются между точками размножения и питания. В среднем ежегодно киты проплывают более 8 000 километров с севера на юг, но не с востока на запад. Как правило, киты не предпочитают спариваться с другими популяциями.

Однако есть почти аналогичный пример: самка горбатого кита проплыла 9 800 км от Бразилии до Мадагаскара с 1999 по 2001 годы.

"Мотивацией для путешествия, вероятно, был секс. Самец увеличивал шансы на размножение. Другие причины могут быть связаны с изменениями в окружающей среде, которые влияют на распределение пищи", — заключили ученые.

Напомним, в августе в водах норвежской провинции Ругаланн нашли мертвую белуху-разведчика по кличке Хвалдимир. Ранее у него выявили ошейник с креплениями для видеокамер и надписью "Снаряжение Петербург 2019".

Фокус уже писал, как в Австралии кит ударил рыбака хвостом по лицу. Удар был довольно сильным, мужчина потерял сознание.