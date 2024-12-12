Переплив три океани заради пари: самець кита встановив рекорд (фото)

Подорож кита почалася біля берегів Колумбії і закінчилася в Занзібарі, він проплив понад 13 тисяч кілометрів у пошуку супутниці. Інші відомі науці горбаті кити раніше нічого подібного не робили.

Related video

Самець горбатого кита проплив понад 13 тисяч кілометрів у пошуку пари. За час подорожі він переплив щонайменше три океани і встановив рекорд для свого виду, повідомило видання Live Science.

Дослідники визначили, що мандрівка кита розпочалася біля берегів Колумбії у східній частині Тихого океану і закінчилася біля берегів Занзібару в південно-західній частині Індійського океану. Загальна відстань становила 13 046 кілометрів.

Аспірант університету Південного Хреста в Австралії, директор бази даних про китів Happywhale Тед Чизман зауважує, що кит плив на схід від Колумбії, слідуючи переважним течіям в океані і міг відвідувати популяції горбатих китів в Атлантичному океані.

Раніше самка горбатого кита пропливла 9800 км від Бразилії до Мадагаскару Фото: кит

"Це була захоплива знахідка, свого роду відкриття. Важливим є те, що кит досліджував більш віддалені місця в океанах, інші відомі науці горбаті кити раніше не робили цього", — пояснив фахівець.

Горбаті кити обирають стандартні шляхи проходження в холодних водах біля тропіків: вони переміщуються між точками розмноження та харчування. У середньому щорічно кити пропливають понад 8 000 кілометрів з півночі на південь, але не зі сходу на захід. Як правило, кити не вважають за краще спаровуватися з іншими популяціями.

Однак є майже аналогічний приклад: самка горбатого кита пропливла 9 800 км від Бразилії до Мадагаскару з 1999 по 2001 роки.

"Мотивацією для подорожі, ймовірно, був секс. Самець збільшував шанси на розмноження. Інші причини можуть бути пов'язані зі змінами в навколишньому середовищі, які впливають на розподіл їжі", — підсумували вчені.

Нагадаємо, у серпні у водах норвезької провінції Ругаланн знайшли мертву білуху-розвідника на прізвисько Хвалдимир. Раніше у нього виявили нашийник із кріпленнями для відеокамер і написом "Спорядження Петербург 2019".

Фокус уже писав, як в Австралії кит вдарив рибалку хвостом по обличчю. Удар був досить сильним, чоловік втратив свідомість.