Женщина получила от соседей открытку: увиденное на конверте заставило ее "завывать" от смеха
Как выяснилось, Лиза была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.
Рассылка поздравлений родным и друзьям может быть отличным способом поделиться праздничным настроением. Так произошло с Лизой, получившей от соседки рождественскую открытку с интересной надписью на конверте. Соответствующую фотографию она опубликовала в сети X (бывший Twitter).
"5-я годовщина получения этого письма от наших соседей. Хорошие были времена", — отметила женщина в описании.
Соседка не помнили, как зовут Лизу, поэтому вместо адреса на лицевой стороне указала: "Забыла имя. Извините". Несмотря на такую ошибку, Лизе понравилась открытка.
Как выяснилось, женщина была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.
- Один человек написал: "Однажды мы получили на Рождество открытку от соседей, которые живут через два дома. Получателем был наш пес, который умер около 10 лет назад".
- Другой участник обсуждения признался, что также отчаянно пытается вспомнить имена людей, которые живут на его улице: "Я помню имя только одного человека на своей улице, а там около 20 домов".
- "Это удивительно! Вставьте эту открытку в рамку. Они хотели сделать как можно лучше и проявили доброту, несмотря ни на что. Лучше так, чем ничего", — резюмировал следующий юзер.
Некоторые комментаторы дали ценный совет — в таком случае обращаться к получателю без конкретизации.
"Никогда не запоминаю ничьих имен. Просто пишу: "Привет, сосед". Также вместо того, чтобы перечислять имена, отмечаю: "...с прекрасной женой" или "...с семьей", когда у кого-то насыщенная личная жизнь или много детей", — советует читатель.
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