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МирФан Новый год-2025

Женщина получила от соседей открытку: увиденное на конверте заставило ее "завывать" от смеха

Открытка с поздравлением на Рождество и Новый год 2025, женщина рассказала, как получила поздравление от соседки
Фото: Pixels | Женщина получила курьезную открытку на Рождество

Как выяснилось, Лиза была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.

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Рассылка поздравлений родным и друзьям может быть отличным способом поделиться праздничным настроением. Так произошло с Лизой, получившей от соседки рождественскую открытку с интересной надписью на конверте. Соответствующую фотографию она опубликовала в сети X (бывший Twitter).

"5-я годовщина получения этого письма от наших соседей. Хорошие были времена", — отметила женщина в описании.

Соседка не помнили, как зовут Лизу, поэтому вместо адреса на лицевой стороне указала: "Забыла имя. Извините". Несмотря на такую ошибку, Лизе понравилась открытка.

Как выяснилось, женщина была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.

  • Один человек написал: "Однажды мы получили на Рождество открытку от соседей, которые живут через два дома. Получателем был наш пес, который умер около 10 лет назад".
  • Другой участник обсуждения признался, что также отчаянно пытается вспомнить имена людей, которые живут на его улице: "Я помню имя только одного человека на своей улице, а там около 20 домов".
  • "Это удивительно! Вставьте эту открытку в рамку. Они хотели сделать как можно лучше и проявили доброту, несмотря ни на что. Лучше так, чем ничего", — резюмировал следующий юзер.

Некоторые комментаторы дали ценный совет — в таком случае обращаться к получателю без конкретизации.

"Никогда не запоминаю ничьих имен. Просто пишу: "Привет, сосед". Также вместо того, чтобы перечислять имена, отмечаю: "...с прекрасной женой" или "...с семьей", когда у кого-то насыщенная личная жизнь или много детей", — советует читатель.

Напомним, ранее Фокус писал, что мама двоих детей Кэт Лефевер из Сиднея (Австралия) приобрела в секонд-хенде адвент-календарь для всей семьи в форме рождественского домика. Однако, как выяснилось, этот подарок оказался не таким уж и семейным, как она изначально думала.

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