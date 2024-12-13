Женщина получила от соседей открытку: увиденное на конверте заставило ее "завывать" от смеха

Как выяснилось, Лиза была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.

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Рассылка поздравлений родным и друзьям может быть отличным способом поделиться праздничным настроением. Так произошло с Лизой, получившей от соседки рождественскую открытку с интересной надписью на конверте. Соответствующую фотографию она опубликовала в сети X (бывший Twitter).

"5-я годовщина получения этого письма от наших соседей. Хорошие были времена", — отметила женщина в описании.

Соседка не помнили, как зовут Лизу, поэтому вместо адреса на лицевой стороне указала: "Забыла имя. Извините". Несмотря на такую ошибку, Лизе понравилась открытка.

Как выяснилось, женщина была не единственной, кто столкнулся с такой ситуацией. Многие пользователи сети поделились своими смешными историями, случившимися с ними во время праздников.

Один человек написал: "Однажды мы получили на Рождество открытку от соседей, которые живут через два дома. Получателем был наш пес, который умер около 10 лет назад".

Другой участник обсуждения признался, что также отчаянно пытается вспомнить имена людей, которые живут на его улице: "Я помню имя только одного человека на своей улице, а там около 20 домов".

"Это удивительно! Вставьте эту открытку в рамку. Они хотели сделать как можно лучше и проявили доброту, несмотря ни на что. Лучше так, чем ничего", — резюмировал следующий юзер.

Некоторые комментаторы дали ценный совет — в таком случае обращаться к получателю без конкретизации.

"Никогда не запоминаю ничьих имен. Просто пишу: "Привет, сосед". Также вместо того, чтобы перечислять имена, отмечаю: "...с прекрасной женой" или "...с семьей", когда у кого-то насыщенная личная жизнь или много детей", — советует читатель.

Напомним, ранее Фокус писал, что мама двоих детей Кэт Лефевер из Сиднея (Австралия) приобрела в секонд-хенде адвент-календарь для всей семьи в форме рождественского домика. Однако, как выяснилось, этот подарок оказался не таким уж и семейным, как она изначально думала.

Кроме того, одинокие мужчины часто вынуждены избегать вопросов о своей личной жизни, когда возвращаются домой на зимние праздники. Одна изобретательная звезда OnlyFans, 29-летняя Джесения Ребека, додумалась на этом зарабатывать.