Жінка отримала від сусідів листівку: побачене на конверті змусило її "завивати" від сміху
Як з’ясувалося, Ліза була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.
Розсилання привітань рідним та друзям може бути гарним способом поділитися святковим настроєм. Так сталося з Лізою, яка отримала від сусідки різдвяну листівку з цікавим написом на конверті. Відповідну фотографію вона опублікувала у мережі X (колишній Twitter).
"5-та річниця отримання цього листа від наших сусідів. Гарні були часи", — зазначила жінка в описі.
Сусідка не пам’ятала, як звуть Лізу, тож замість адреси на лицьовій стороні вказала: "Забулася ім’я. Вибачте". Попри таку помилку, Лізі сподобалася листівка.
Як з’ясувалося, жінка була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.
- Один чоловік написав: "Одного разу ми отримали на Різдво листівку від сусідів, які живуть через два будинки. Отримувачем був наш пес, який помер близько 10 років тому".
- Інший учасник обговорення зізнався, що також відчайдушно намагається згадати імена людей, які живуть на його вулиці: "Я пам’ятаю ім'я лише однієї людини на своїй вулиці, а там близько 20 будинків".
- "Це дивовижно! Вставте цю листівку в рамку. Вони хотіли зробити якнайкраще і проявили доброту, попри все. Краще так, ніж нічого", — резюмував наступний юзер.
Дехто з коментаторів дав цінну пораду — у такому випадку звертатися до отримувача без конкретизації.
"Ніколи не запам'ятовую нічиїх імен. Просто пишу: "Привіт, сусіде". Також замість того, щоб перераховувати імена, зазначаю: "…з прекрасною дружиною" або "…з родиною", коли у когось насичене особисте життя чи багато дітей", — радить читач.
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