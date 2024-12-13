Жінка отримала від сусідів листівку: побачене на конверті змусило її "завивати" від сміху

Як з’ясувалося, Ліза була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.

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Розсилання привітань рідним та друзям може бути гарним способом поділитися святковим настроєм. Так сталося з Лізою, яка отримала від сусідки різдвяну листівку з цікавим написом на конверті. Відповідну фотографію вона опублікувала у мережі X (колишній Twitter).

"5-та річниця отримання цього листа від наших сусідів. Гарні були часи", — зазначила жінка в описі.

Сусідка не пам’ятала, як звуть Лізу, тож замість адреси на лицьовій стороні вказала: "Забулася ім’я. Вибачте". Попри таку помилку, Лізі сподобалася листівка.

Як з’ясувалося, жінка була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.

Один чоловік написав: "Одного разу ми отримали на Різдво листівку від сусідів, які живуть через два будинки. Отримувачем був наш пес, який помер близько 10 років тому".

Інший учасник обговорення зізнався, що також відчайдушно намагається згадати імена людей, які живуть на його вулиці: "Я пам’ятаю ім'я лише однієї людини на своїй вулиці, а там близько 20 будинків".

"Це дивовижно! Вставте цю листівку в рамку. Вони хотіли зробити якнайкраще і проявили доброту, попри все. Краще так, ніж нічого", — резюмував наступний юзер.

Дехто з коментаторів дав цінну пораду — у такому випадку звертатися до отримувача без конкретизації.

"Ніколи не запам'ятовую нічиїх імен. Просто пишу: "Привіт, сусіде". Також замість того, щоб перераховувати імена, зазначаю: "…з прекрасною дружиною" або "…з родиною", коли у когось насичене особисте життя чи багато дітей", — радить читач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мама двох дітей Кет Лефевер із Сіднея (Австралія) придбала у секонд-хенді адвент-календар для всієї родини у формі різдвяного будиночка. Однак, як з’ясувалось, цей подарунок виявився не таким уже й сімейним, як вона спочатку думала.

Крім того, самотні чоловіки часто змушені уникати запитань про своє особисте життя, коли повертаються додому на зимові свята. Одна винахідлива зірка OnlyFans, 29-річна Джесенія Ребека, додумалась на цьому заробляти.