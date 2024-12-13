Полюбят все: пять пород собак для тех, кто никогда не держал дома животных (фото, видео)

Все эти собаки небольшого размера и не нуждаются в каких-то особых условиях ухода.

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Когда семьи решают завести дома животное, его выбирают с волнением. Собака — одна из самых любимых домашних питомцев, ее любят взрослые и дети, эти животные способны добавить уюта. Однако тем, кто впервые заводит собаку, следует учесть несколько советов от ветеринара Амира Анвари в TikTok. Он рассказал, что впервые лучше заводить маленьких собак и подчеркнул важность их хорошего воспитания и уникальные характеристики каждой.

Топ пород собак, которых лучше заводить неопытным хозяевам

Французский бульдог. Собака имеет дружелюбный и спокойный характер. Это идеальный вариант для тех, кто впервые заводит питомца. Их легко дрессировать, собаки очень решительные, однако могут испытывать беспокойство, если их слишком часто оставлять одних. Эти домашние животные любят играть и не требуют высокого уровня физической активности.

Фото: Paula Forster/Getty Images

Небольшие ши-тцу способны к обучению. Если их дрессировать с раннего возраста, они хорошо адаптируются к "семейной" жизни, образуя прочные связи как с детьми, так и взрослыми. Однако они могут быть немного упрямыми, поэтому раннее обучение и социализация имеют решающее значение.

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Бишон фризе известны своим мягким и дружелюбным характером, что делает их прекрасными компаньонами для детей. Эти умные собаки быстро усваивают команды и хорошо адаптируются к различным жизненным ситуациям.

Мини-пудели тоже является одним из лучших вариантов для владельцев домашних животных, которые впервые заводят домашних животных — они умные, игривые и преданные. Однако пушистикам нужна умственная стимуляция для развития и обучения новым трюкам и командам, что делает их идеальными для семейной жизни.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — известен своей легкостью в обучении и прекрасными отношениями с детьми. Эти собаки любят играть и могут без проблем вписаться в различные условия проживания. Особого ухода они не требуют, хотя им и требуется регулярное и достаточное количество физических упражнений.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Ранее эксперты рассказывали о самых простых в содержании собаках. Они отличаются спокойным характером и легкостью в общении.

Также специалисты отмечали топ пород, за которыми не придется убирать. Их полюбят те, кому нравится чистота.