Полюблять всі: пять порід собак для тих, хто ніколи не тримав вдома тварин (фото, відео)

Всі ці собаки невеликого розміру та не потребують якихось особливих умов догляду.

Related video

Коли сім'ї вирішують завести вдома тварину, її обирають з хвилюванням. Собака — одна з найулюбленіших домашніх улюбленців, її люблять дорослі та діти, ці тварини здатні додати затишку. Однак тим, хто вперше заводить собаку, слід врахувати декілька порад від ветеринара Аміра Анварі в TikTok. Він розповів, що вперше краще заводити маленьких собак і підкреслив важливість їх хорошого виховання та унікальні характеристики кожної.

Топ порід собак, яких краще заводити недосвідченим господарям

Французький бульдог. Собака має доброзичливий та спокійний характер. Це ідеальний варіант для тих, хто вперше заводить вихованця. Їх легко дресувати, собаки дуже рішучі, однак можуть відчувати занепокоєння, якщо їх занадто часто залишати самих. Ці домашні тварини люблять грати та не вимагають високого рівня фізичної активності.

Фото: Paula Forster/Getty Images

Невеликі ши-тцу здатні до навчання. Якщо їх дресувати з раннього віку, вони добре адаптуються до "сімейного" життя, утворюючи міцні зв'язки як з дітьми, так і дорослими. Однак вони можуть бути трохи впертими, тому раннє навчання та соціалізація мають вирішальне значення.

Фото: Getty Images

Бішон фрізе відомі своїм м'яким та доброзичливим характером, що робить їх чудовими компаньйонами для дітей. Ці розумні собаки швидко засвоюють команди та добре адаптуються до різних життєвих ситуацій.

Міні-пуделі теж є одним із найкращих варіантів для власників домашніх тварин, які вперше заводять домашніх тварин — вони розумні, грайливі та віддані. Однак пухнастикам потрібна розумова стимуляція для розвитку та навчання новим трюкам та командам, що робить їх ідеальними для сімейного життя.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль – відомий своєю легкістю у навчанні та прекрасними стосунками з дітьми. Ці собаки люблять грати та можуть без проблем вписатись у різні умови проживання. Особливого догляду вони не вимагають, хоча їм і потрібна регулярна і достатня кількість фізичних вправ.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Раніше експерти розповідали про самих простих в утриманні собак. Вони відрізняються спокійним характером та легкістю в спілкуванні.

Також спеціалісти зазначали про топ порід, за якими не доведеться прибирати. Їх полюблять ті, кому подобається чистота.