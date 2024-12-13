Вакансия мечты: удаленный остров "на краю света" предлагает работу смелым людям (фото)

Уровень заработной платы варьируется от 20 000 до 24 000 фунтов стерлингов в год, в зависимости от квалификации и опыта. Кандидату будет предоставлено новое отдельное жилье с включенным питанием и оплатой коммунальных услуг.

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Удаленный шотландский остров Фэйр-Айл, расположенный в 38 километрах от материковой части Шетландских островов, ищет новых сотрудников и предлагает жилье успешным кандидатам. Это уникальная возможность для тех, кто хочет жить и работать в одном из самых географически изолированных мест Великобритании с населением всего 60 человек. Об этом пишет Daily Record.

Основным работодателем на острове выступает птичья обсерватория Fair Isle, восстановленная после пожара 2019 года. С 2025 года она снова открывает свои двери для посетителей, предоставляя комфортное проживание для 35 гостей.

Обсерватория ищет менеджера по обслуживанию, который будет отвечать за повседневное управление, продвижение центра как туристической достопримечательности и работу с посетителями. Заработная плата составит от 20 000 до 24 000 фунтов стерлингов в год, в зависимости от опыта. Кандидату предоставят недавно построенное автономное жилье, включающее питание и коммунальные услуги.

Основным работодателем на острове выступает птичья обсерватория Fair Isle Фото: Pinterest

Кроме того, обсерватория нанимает руководителя орнитологического отдела. Обе должности предлагают одинаковый уровень зарплаты, поэтому семейные пары или партнеры могут подавать заявки на обе вакансии. В зависимости от состава сотрудников, предоставляемое жилье может быть разделено на две квартиры или объединено в одно пространство.

Помимо основной работы, жизнь на Фэйр-Айл предлагает множество интересных возможностей: прогулки по живописным побережьям, посещение независимых магазинов трикотажа и музея, рассказывающего об истории острова.

Кандидаты на должности должны обладать опытом работы в сфере обслуживания, уметь работать в команде, а также обладать компьютерными навыками и знанием стандартов охраны труда.

Обсерватория подчеркивает, что подбор сотрудников будет осуществляться с учетом их навыков, опыта и совместимости для выполнения ролей. Для тех, кто ищет спокойную и насыщенную жизнь в уникальном месте, эта работа может стать идеальной возможностью.

Ранее Фокус сообщал, что 95-летний миллионер оставил все свое состояние родному городу. Марселен Артур Ше оставил своей родной коммуне 2,5 миллиона евро, которые будут использованы для создания центра для пожилых людей и реализации социальных проектов.

Также стало известно, что блогер рассказал о странных законах самого северного города в мире. Местные жители рассказали путешественнику Саймону Уилсону, что на острове нет домов престарелых, а в случае ухудшения состояния здоровья пожилых людей их отправляют на материк.