Вакансія мрії: віддалений острів "на краю світу" пропонує роботу сміливим людям (фото)

Рівень заробітної плати варіюється від 20 000 до 24 000 фунтів стерлінгів на рік, залежно від кваліфікації та досвіду. Кандидату буде надано нове окреме житло з включеним харчуванням і оплатою комунальних послуг.

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Віддалений шотландський острів Фейр-Айл, розташований за 38 кілометрів від материкової частини Шетландських островів, шукає нових співробітників і пропонує житло успішним кандидатам. Це унікальна можливість для тих, хто хоче жити й працювати в одному з найбільш географічно ізольованих місць Великої Британії з населенням лише 60 осіб. Про це пише Daily Record.

Основним роботодавцем на острові виступає пташина обсерваторія Fair Isle, відновлена після пожежі 2019 року. З 2025 року вона знову відкриває свої двері для відвідувачів, надаючи комфортне проживання для 35 гостей.

Обсерваторія шукає менеджера з обслуговування, який відповідатиме за повсякденне управління, просування центру як туристичної пам'ятки і роботу з відвідувачами. Заробітна плата становитиме від 20 000 до 24 000 фунтів стерлінгів на рік, залежно від досвіду. Кандидату нададуть нещодавно збудоване автономне житло, що включає харчування та комунальні послуги.

Основним роботодавцем на острові виступає пташина обсерваторія Fair Isle Фото: Pinterest

Крім того, обсерваторія наймає керівника орнітологічного відділу. Обидві посади пропонують однаковий рівень зарплати, тому сімейні пари або партнери можуть подавати заявки на обидві вакансії. Залежно від складу співробітників, житло, що надається, може бути розділене на дві квартири або об'єднане в один простір.

Крім основної роботи, життя на Фейр-Айл пропонує безліч цікавих можливостей: прогулянки мальовничими узбережжями, відвідування незалежних магазинів трикотажу і музею, що розповідає про історію острова.

Кандидати на посади повинні мати досвід роботи у сфері обслуговування, вміти працювати в команді, а також володіти комп'ютерними навичками й знанням стандартів охорони праці.

Обсерваторія підкреслює, що підбір співробітників здійснюватиметься з урахуванням їхніх навичок, досвіду та сумісності для виконання ролей. Для тих, хто шукає спокійне і насичене життя в унікальному місці, ця робота може стати ідеальною можливістю.

Раніше Фокус повідомляв, що 95-річний мільйонер залишив усі свої статки рідному місту. Марселен Артур Ше залишив своїй рідній комуні 2,5 мільйона євро, які будуть використані для створення центру для літніх людей і реалізації соціальних проєктів.

Також стало відомо, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.