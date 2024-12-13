Маленький секрет: пилот объяснил скрытый смысл загадочного "звона" в самолете (видео)

Капитан Стив Шейбнер успокоил пассажиров, объяснив, что звуки на борту — это сигналы, которые пилоты передают бортпроводникам в разные моменты полета.

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Звук "дзинь", раздающийся в салоне самолета, часто вызывает интерес и вопросы у пассажиров. Капитан American Airlines Стив Шейбнер рассказал в одном из видео в TikTok, что этот короткий сигнал является частью кодовой системы общения между членами экипажа и не несет поводов для беспокойства.

Пилот, более известный в TikTok как Captain Steeeve, выпустил видео, объясняющее смысл этих звуков. Видео, опубликованное 25 ноября, собрало более 10,3 миллиона просмотров.

Стив рассказал, что загадочный "звон" — это сигналы, которые пилоты подают стюардессам в разные моменты полета. Первый звучит перед взлетом, когда самолет выруливает на взлетно-посадочную полосу. Это сигнал к тому, что пора готовиться к взлету.

Второй звонок раздается на высоте 10 000 футов. Это позволяет бортпроводникам встать со своих мест и начать обслуживание пассажиров. Третий звонок звучит при снижении самолета ниже 10 000 футов, уведомляя экипаж о том, что пора завершить обслуживание и готовиться к посадке.

"Не паникуйте из-за звуков "дзинь". Это всего лишь наш способ общения", — заверил капитан Стив.

Однако, как отметил другой пилот из TikTok, звуки могут варьироваться в зависимости от авиакомпании или типа самолета. Например, звонки могут быть связаны с включением или выключением знака "пристегнуть ремни", вызовом экипажа или даже просьбой пассажира о дополнительных закусках.

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