Маленький секрет: пілот пояснив прихований сенс загадкового "дзвону" в літаку (відео)

Капітан Стів Шейбнер заспокоїв пасажирів, пояснивши, що звуки на борту — це сигнали, які пілоти передають бортпровідникам у різні моменти польоту.

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Звук "дзинь", що лунає в салоні літака, часто викликає інтерес і запитання у пасажирів. Капітан American Airlines Стів Шейбнер розповів в одному з відео в TikTok, що цей короткий сигнал є частиною кодової системи спілкування між членами екіпажу і не несе приводів для занепокоєння.

Пілот, більш відомий у TikTok як Captain Steeeve, випустив відео, що пояснює сенс цих звуків. Відео, опубліковане 25 листопада, зібрало понад 10,3 мільйона переглядів.

Стів розповів, що загадковий "дзвін" — це сигнали, які пілоти подають стюардесам у різні моменти польоту. Перший звучить перед зльотом, коли літак вирулює на злітно-посадкову смугу. Це сигнал до того, що час готуватися до зльоту.

Другий дзвінок лунає на висоті 10 000 футів. Це дає змогу бортпровідникам встати зі своїх місць і почати обслуговування пасажирів. Третій дзвінок лунає під час зниження літака нижче 10 000 футів, повідомляючи екіпаж про те, що настав час завершити обслуговування і готуватися до посадки.

"Не панікуйте через звуки "дзинь". Це всього лише наш спосіб спілкування", — запевнив капітан Стів.

Однак, як зазначив інший пілот із TikTok, звуки можуть варіюватися залежно від авіакомпанії або типу літака. Наприклад, дзвінки можуть бути пов'язані з увімкненням або вимкненням знака "пристебнути ремені", викликом екіпажу або навіть проханням пасажира про додаткові закуски.

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