В дымоходе нашли живого мужчину: самое интересное это то, как он там оказался (фото, видео)

Следователи вызвали пожарных, которым пришлось осторожно разбивать кирпичи, чтобы освободить пострадавшего. Его отвезли на медицинский осмотр в местную больницу.

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Мужчина из Массачусетса (США), пытаясь убежать от полиции, залез на крышу, спустился по дымоходу и застрял. В конце концов, злоумышленника пришлось спасать детективам из городка Фолл-Ривер, которые его догоняли. Об этом пишет издание HuffPost.

На видео с нагрудной камеры офицера из управления Фолл-Ривер можно услышать, как страж порядка кричит: "Эй, он на крыше! Спускайтесь сюда!". Через несколько минут прохожий, по случайному стечению обстоятельств оказавшийся на месте событий, сообщил следователям, что в соседнем дымоходе кто-то кричит.

Удивленные правоохранители поднялись на крышу и заглянули в шахту, посветив фонариком. "Ты идиот", — сказал один из них.

Следователи вызвали пожарных, которым пришлось осторожно разбивать кирпичи, чтобы освободить пострадавшего. Позже его отвезли на медицинский осмотр в местную больницу.

Подозреваемого арестовали Фото: Fall River Police Department

Сейчас подозреваемый остался в изоляторе по ряду обвинений, в частности за хранение наркотиков. Адвокат, которого назначил суд, пока не ответил на запрос журналистов.

Сообщается, что еще один подозреваемый, которого разыскивает полиция, прыгнул с крыши и перелетел через забор, спасаясь от задержания.

Напомним, ранее Фокус писал о Наталье, которая любезно предложила приготовить пиццу для своей соседки, умудрившись запутать свои волосы в миксере. Видео, в котором она показывает, что венчик застрял в ее волосах, стало вирусным и набрало более 9 млн просмотров.

Кроме того, мы рассказывали, что поездка домой для 3500 жителей Нью-Йорка превратилась в кошмар. Пассажиры застряли под землей на несколько часов из-за внезапного отключения электроэнергии, что привело к остановке двух поездов на линии F. Их эвакуировали через тоннели метро и служебные выходы.