У димарі знайшли живого чоловіка: найцікавіше це те, як він там опинився (фото, відео)

Слідчі викликали пожежників, яким довелося обережно розбивати цеглу, щоб звільнити потерпілого. Його відвезли на медичний огляд до місцевої лікарні.

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Чоловік з Массачусетсу (США), намагаючись втекти від поліції, заліз на дах, спустився по димарю і застряг. Зрештою, зловмисника довелось рятувати детективам з містечка Фолл-Рівер, які його наздоганяли. Про це пише видання HuffPost.

На відео з нагрудної камери офіцера з управління Фолл-Рівер можна почути, як страж порядку кричить: "Ей, він на даху! Спускайтеся сюди!". Через кілька хвилин перехожий, що за випадковим збігом обставин опинився на місці подій, повідомив слідчим, що в сусідньому димарі хтось кричить.

Здивовані правоохоронці піднялися на дах і заглянули в шахту, посвітивши ліхтариком. "Ти ідіот", — сказав один з них.

Слідчі викликали пожежників, яким довелося обережно розбивати цеглу, щоб звільнити потерпілого. Згодом його відвезли на медичний огляд до місцевої лікарні.

Підозрюваного арештували Фото: Fall River Police Department

Наразі підозрюваний залишився в ізоляторі за низкою звинувачень, зокрема у зберіганні наркотиків. Адвокат, якого призначив суд, поки не відповів на запит журналістів.

Повідомляється, що ще один підозрюваний, якого розшукує поліція, стрибнув з даху і перелетів через паркан, рятуючись від затримання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Наталі, яка люб'язно запропонувала приготувати піцу для своєї сусідки, примудрилася заплутати своє волосся в міксері. Відео, в якому вона показує, що вінчик застряг у її волоссі, стало вірусним і набрало понад 9 млн переглядів.

Крім того, ми розповідали, що поїздка додому для 3500 жителів Нью-Йорка перетворилася на кошмар. Пасажири застрягли під землею на кілька годин через раптове відключення електроенергії, що призвело до зупинки двох поїздів на лінії F. Їх евакуювали через тунелі метро та службові виходи.