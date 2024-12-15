"Все пошло не по плану": украинского кота из Горловки депортировали из Майами (фото)

При переезде из Украины в Германию кота по ошибке отправили в Америку, но вскоре он снова оказался в любящей семье хозяев.

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Украинский кот, который родился и прожил долгое время в Горловке, мигрировал в США, но вскоре был депортирован оттуда. Об этом сообщает издание "Свои.City".

История кота по имени Мышь началась еще год назад, но стала известна только сейчас. Его хозяйка, Дарья, родом из Горловки. Вместе с мужем Павлом они воспитывают троих детей. Кот пришел в их дом в 2011 году, когда Дарья обнаружила его в коробке возле подъезда.

Когда в Горловке весной 2014 года начались боевые действия, Дарья с мужем и годовалым сыном вынуждены были уехать. Как и многим переселенцам, им пришлось покинуть родной дом. Позднее кота вывезли из зоны оккупации в Черкассы. Однако с началом полномасштабного вторжения семья переехала в Германию, оставив кота в Украине.

Украинского кота из Горловки депортировали из Майами

Позже они приняли решение забрать любимца к себе. Они нашли транспортную компанию, которая должна была перевезти кота по маршруту: Черкассы – Киев – Черновцы – Варшава – Штутгарт.

"Но в Польше все пошло не по плану", – рассказала Дарья.

Почти все время перевозчик поддерживал связь с семьей, но позже стало известно, что у него возникли проблемы с лицензией. Разъяснение ситуации поступило через телефонный звонок.

"Ваш кот в Майами, мы перепутали его с другой кошкой. Она сейчас в Германии, а ваш улетел в Америку", – сообщили перевозчики владелице.

Дарья была потрясена. Она опасалась, что кот Мышь больше не вернется. Однако перевозчики вновь связались с ней и сообщили, что кота депортировали, и он уже возвращается домой. Два долгих месяца скитаний по разным странам, и вот питомец снова в своей любящей семье.

Напомним, что в Киеве из многоквартирного дома на Оболони, куда попали обломки сбитой российской ракеты, спасатели вынесли кота.

А в Амстердаме по дороге на работу местные увидели тщедушного кота. Присмотревшись ближе, они поняли, что хвостатый полностью покрыт жидким цементом