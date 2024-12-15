"Усе пішло не за планом": українського кота з Горлівки депортували з Маямі (фото)

Під час переїзду з України до Німеччини кота помилково відправили в Америку, але незабаром він знову опинився в люблячій родині господарів.

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Український кіт, який народився і прожив довгий час у Горлівці, мігрував до США, але незабаром був депортований звідти. Про це повідомляє видання "Свої.City".

Історія кота на ім'я Миша почалася ще рік тому, але стала відома тільки зараз. Його господиня, Дарина, родом із Горлівки. Разом із чоловіком Павлом вони виховують трьох дітей. Кіт прийшов до їхньої оселі 2011 року, коли Дарина виявила його в коробці біля під'їзду.

Коли в Горлівці навесні 2014 року почалися бойові дії, Дар'я з чоловіком і однорічним сином змушені були виїхати. Як і багатьом переселенцям, їм довелося покинути рідний дім. Пізніше кота вивезли із зони окупації в Черкаси. Однак із початком повномасштабного вторгнення сім'я переїхала до Німеччини, залишивши кота в Україні.

Українського кота з Горлівки депортували з Маямі

Пізніше вони прийняли рішення забрати улюбленця до себе. Вони знайшли транспортну компанію, яка мала перевезти кота за маршрутом: Черкаси — Київ — Чернівці — Варшава — Штутгарт.

"Але в Польщі все пішло не за планом", — розповіла Дар'я.

Майже весь час перевізник підтримував зв'язок із сім'єю, але пізніше стало відомо, що в нього виникли проблеми з ліцензією. Роз'яснення ситуації надійшло через телефонний дзвінок.

"Ваш кіт у Маямі, ми переплутали його з іншою кішкою. Вона зараз у Німеччині, а ваш полетів до Америки", — повідомили перевізники власниці.

Дарина була приголомшена. Вона побоювалася, що кіт Миша більше не повернеться. Однак перевізники знову зв'язалися з нею і повідомили, що кота депортували, і він уже повертається додому. Два довгих місяці поневірянь різними країнами, і ось улюбленець знову у своїй люблячій родині.

Нагадаємо, що в Києві з багатоквартирного будинку на Оболоні, куди потрапили уламки збитої російської ракети, рятувальники винесли кота.

А в Амстердамі дорогою на роботу місцеві побачили кволого кота. Придивившись ближче, вони зрозуміли, що хвостатий повністю вкритий рідким цементом