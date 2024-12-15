Мужчина был в шоке, когда узнал, как его кот проводит время в его отсутствие (видео)

Кот по имени Паул так сильно ждал своего хозяина, что постоянно жалобно мяукал и, вероятно, звал его.

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Многим владельцам животных интересно, чем же занимаются их коты и собаки, когда остаются сами. Так, мужчина по имени Джон установил камеру и решил понаблюдать за своим пушистиком Паулом. Об этом сообщает издание Unilad.

Хозяева кота Паула уехали в отпуск и оставили его одного дома, хотя они позаботились о том, чтобы люди заходили к ним каждый день, чтобы проверить, в порядке ли он. Они также установили в доме камеры для наблюдения за домашними животными, чтобы следить за тем, чем он занимается, пока их нет.

Как выяснилось, одинокий кот медленно ходит по квартире с любимой игрушкой в зубах и жалобно мяукал.

"Я нашел Паула около четырех лет назад. Я жил в квартире на первом этаже около недели, а потом появился котенок и начал царапать мое окно. С тех пор мы лучшие друзья", — рассказал Джон.

Он добавил, что обычно кот просто лежит и смотрит в окно, наблюдая за птицами. В этот раз он лишь издавал жалобные звуки и очевидно ждал хозяина.

"Он был очень милым и очаровательным. Я не могу сдержать эмоций", — написал хозяин.

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