Мужчина был в шоке, когда узнал, как его кот проводит время в его отсутствие (видео)
Кот по имени Паул так сильно ждал своего хозяина, что постоянно жалобно мяукал и, вероятно, звал его.
Многим владельцам животных интересно, чем же занимаются их коты и собаки, когда остаются сами. Так, мужчина по имени Джон установил камеру и решил понаблюдать за своим пушистиком Паулом. Об этом сообщает издание Unilad.
Хозяева кота Паула уехали в отпуск и оставили его одного дома, хотя они позаботились о том, чтобы люди заходили к ним каждый день, чтобы проверить, в порядке ли он. Они также установили в доме камеры для наблюдения за домашними животными, чтобы следить за тем, чем он занимается, пока их нет.
Как выяснилось, одинокий кот медленно ходит по квартире с любимой игрушкой в зубах и жалобно мяукал.
"Я нашел Паула около четырех лет назад. Я жил в квартире на первом этаже около недели, а потом появился котенок и начал царапать мое окно. С тех пор мы лучшие друзья", — рассказал Джон.
Он добавил, что обычно кот просто лежит и смотрит в окно, наблюдая за птицами. В этот раз он лишь издавал жалобные звуки и очевидно ждал хозяина.
"Он был очень милым и очаровательным. Я не могу сдержать эмоций", — написал хозяин.
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