Чоловік був у шоці, коли дізнався, як його кіт проводить час за його відсутності (відео)

Кіт на ім'я Паул так сильно чекав свого господаря, що постійно жалібно нявкав і, ймовірно, кликав його.

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Багатьом власникам тварин цікаво, чим же займаються їхні коти і собаки, коли залишаються самі. Так, чоловік на ім'я Джон встановив камеру і вирішив поспостерігати за своїм пухнастиком Паулом. Про це повідомляє видання Unilad.

Господарі кота Паула поїхали у відпустку і залишили його одного вдома, хоча вони подбали про те, щоб люди заходили до них щодня, щоб перевірити, чи все гаразд з ним. Вони також встановили в будинку камери для спостереження за домашніми тваринами, щоб стежити за тим, чим він займається, поки їх немає.

Як з'ясувалося, самотній кіт повільно ходить квартирою з улюбленою іграшкою в зубах і жалібно нявкав.

"Я знайшов Паула близько чотирьох років тому. Я жив у квартирі на першому поверсі близько тижня, а потім з'явилося кошеня і почало дряпати моє вікно. Відтоді ми найкращі друзі", — розповів Джон.

Він додав, що зазвичай кіт просто лежить і дивиться у вікно, спостерігаючи за птахами. Цього разу він лише видавав жалібні звуки й очевидно чекав на господаря.

"Він був дуже милим і чарівним. Я не можу стримати емоцій", — написав господар.

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що чоловік проникав у будинки незнайомців і виконував за них побутову роботу. Замість того щоб грабувати, Даміан Войнилович виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.