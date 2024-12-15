Чоловік був у шоці, коли дізнався, як його кіт проводить час за його відсутності (відео)
Кіт на ім'я Паул так сильно чекав свого господаря, що постійно жалібно нявкав і, ймовірно, кликав його.
Багатьом власникам тварин цікаво, чим же займаються їхні коти і собаки, коли залишаються самі. Так, чоловік на ім'я Джон встановив камеру і вирішив поспостерігати за своїм пухнастиком Паулом. Про це повідомляє видання Unilad.
Господарі кота Паула поїхали у відпустку і залишили його одного вдома, хоча вони подбали про те, щоб люди заходили до них щодня, щоб перевірити, чи все гаразд з ним. Вони також встановили в будинку камери для спостереження за домашніми тваринами, щоб стежити за тим, чим він займається, поки їх немає.
Як з'ясувалося, самотній кіт повільно ходить квартирою з улюбленою іграшкою в зубах і жалібно нявкав.
"Я знайшов Паула близько чотирьох років тому. Я жив у квартирі на першому поверсі близько тижня, а потім з'явилося кошеня і почало дряпати моє вікно. Відтоді ми найкращі друзі", — розповів Джон.
Він додав, що зазвичай кіт просто лежить і дивиться у вікно, спостерігаючи за птахами. Цього разу він лише видавав жалібні звуки й очевидно чекав на господаря.
"Він був дуже милим і чарівним. Я не можу стримати емоцій", — написав господар.
Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.
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