"Больше не мужчина": девушка шокирована равнодушием парня, когда попала в опасную ситуацию

Пользователи в сети поддержали девушку в ситуации, когда она вынуждена была действовать сама. Женщине советуют действительно подумать, стоят ли отношения того, когда не могут защитить ее в экстремальной ситуации.

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Девушка Брианна попала в неприятную ситуацию, когда ей нужна была помощь своего парня. Однако его равнодушие заставило ее усомниться, нужны ли ей такие отношения, пишет британское издание Metro.

Героиня истории рассказала на одном из форумов в Reddit, что этот эпизод произошел после рождественской вечеринки у ее парня. Пара вышла ждать заказанное такси, а рядом с ними стояла девушка, которая тоже ожидала свой транспорт.

"Мне не понравилось, что она стояла одна и ждала такси. Поэтому посматривала за ней, пока мы с парнем говорили на улице", — рассказывает девушка.

Далее она говорит, что эта пьяная девушка слонялась вокруг и говорила сама с собой. Поэтому парень Брианны подошел и начал спрашивать, все ли в порядке, а Брианна осталась ждать машину. После непродолжительного разговора ее бойфренд поговорил немного с неизвестной, посадил в машину и остался стоять на перекрестке улиц, не возвращаясь обратно к Брианне.

Впоследствии ситуация изменилась: когда приехало такси, которое заказала Брианна, то в ее машину пытался залезть неизвестный пьяный мужчина и хотел поехать на ней.

"Я говорю этому пьяному парню уходить, потому что это не его такси, и пытаюсь вытолкнуть его из машины, но он не сдвигается с места. Я смотрю — а мой парень все еще стоит на тротуаре, смотрит в свой телефон, чтобы посмотреть, когда придет наша машина. Я зову его прийти на помощь, а он все еще стоит", — рассказывает девушка.

Поэтому она вернулась в заведение, где была вечеринка, и попросила ребят в баре помочь с ее ситуацией. Брианна говорит, что она была шокирована тем, как вел себя ее парень.

"Мой парень просто стоял и наблюдал, как я сама отбиваюсь от пьяного незнакомца. Видимо, он оправдывает себя тем, что не знает, "на что люди способны и какими опасными бывают". Но он совершенно спокойно стоит и смотрит, как его девушка попадает в такую передрягу. Я действительно не знаю, куда мне деваться, но я больше не могу видеть в нем мужчину, если он не собирается меня защищать", — завершила свою историю девушка.

Пользователи в комментариях поддержали Брианну и высказались более откровенно относительно поведения ее парня. Один автор говорит, что следует полностью забыть, что ее парень — мужчина, и добавляет, что "если даже один из друзей или случайных людей помогает женщине в борьбе с пьяным незнакомцем — то это просто безумие".

Второй комментатор советовал Брианне "бросать этого долбоеба немедленно", ведь если в такой "неприятной, но незначительной ситуации он стоит как вкопанный", то "что стоит ожидать, если будет что-то серьезное — будет стоять там дальше как испуганный цыпленок?".

Третья комментаторка советует девушке посмотреть на тот факт, что ее избранник абсолютно "равнодушен", и не реагирует на людей в беде. Еще один комментатор написал, что девушке следует откровенно поговорить с парнем и спросить, почему он никак не отреагировал в этой ситуации, и если он начнет оправдываться какими-то посторонними вещами, тогда "стоит задуматься о ценности таких отношений и стоит ли тратить время на них".

Напомним, Фокус рассказывал, что ученые выявили причину измен в парах. Измена часто становится началом конца даже самых крепких отношений, и знание причин, которые приводят к ней, могут спасти брак. Недавно ученые обнаружили одну из ключевых причин, подталкивающих людей к этому.

Также мы писали, как парень проехал полмира, чтобы увидеться с девушкой, но она не скучала. Ролик заканчивается нежными объятиями пары, но камера успевает запечатлеть лицо их подруги, которая идет прямо перед камерой с гримасой отвращения и удивления.