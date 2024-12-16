"Більше не чоловік": дівчина шокована байдужістю хлопця, коли потрапила у небезпечну ситуацію

Користувачі в мережі підтримали дівчину в ситуації, коли вона змушена була діяти сама. Жінці радять справді подумати, чи варті стосунки того, коли не можуть захистити її в екстремальній ситуації.

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Дівчина Бріанна потрапила в неприємну ситуацію, коли їй потрібна була допомога свого хлопця. Однак його байдужість змусила її засумніватися, чи потрібні їй такі стосунки, пише британське видання Metro.

Героїня історії розповіла на одному з форумів у Reddit, що цей епізод стався після різдвяної вечірки у її хлопця. Пара вийшла чекати на замовлене таксі, а поруч з ними стояла дівчина, яка теж очікувала на свій транспорт.

"Мені не сподобалося, що вона стояла одна та чекала на таксі. Тому поглядала за нею, поки ми з хлопцем говорили на вулиці", — розповідає дівчина.

Далі вона каже, що ця п'яна дівчина тинялася довкола та говорила сама з собою. Тому хлопець Бріанни підійшов та почав питати, чи все в порядку, а Бріанна лишилася чекати на машину. Після нетривалої розмови її бойфренд поговорив трохи з невідомою, посадив у машину та залишився стояти на перехресті вулиць, не повертаючись назад до Бріанни.

Згодом ситуація змінилася: коли приїхало таксі, яке замовила Бріанна, то в її машину намагався залізти невідомий п'яний чоловік і хотів поїхати на ній.

"Я кажу цьому п’яному хлопцю йти геть, бо це не його таксі, і намагаюся виштовхнути його з машини, але він не зрушує з місця. Я дивлюся — а мій хлопець усе ще стоїть на тротуарі, дивиться у свій телефон, щоб подивитися, коли прийде наша машина. Я кличу його прийти на допомогу, а він все ще стоїть", — розповідає дівчина.

Тому вона повернулася до закладу, де була вечірка, і попросила хлопців у барі допомогти з її ситуацією. Бріанна каже, що вона була шокована тим, як поводився її хлопець.

"Мій хлопець просто стояв і спостерігав, як я сама відбиваюся від п’яного незнайомця. Певне, він виправдовує себе тим, що не знає, "на що люди здатні та якими небезпечними бувають". Але він абсолютно спокійно стоїть та дивиться, як його дівчина потрапляє в таку халепу. Я дійсно не знаю, куди мені подітися, але я більше не можу бачити в ньому чоловіка, якщо він не збирається мене захищати", — завершила свою історію дівчина.

Користувачі в коментарях підтримали Бріанну та висловилися більш відверто щодо поведінки її хлопця. Один дописувач каже, що слід повністю забути, що її хлопець — чоловік, і додає, що "якщо навіть один з друзів чи випадкових людей допомагає жінці у боротьбі з п'яним незнайомцем — то це просто божевілля".

Другий коментатор радив Бріанні "кидати цього довбня негайно", адже якщо в такій "неприємній, але незначній ситуації він стоїть як вкопаний", то "що варто очікувати, якщо буде щось серйозне — стоятиме там далі як перелякане курча?".

Третя коментаторка радить дівчині подивитися на той факт, що її обранець абсолютно "байдужий", і не реагує на людей в біді. Ще один коментатор написав, що дівчині слід відверто поговорити з хлопцем і запитати, чому він ніяк не відреагував у цій ситуації, і якщо він почне виправдовуватися якимись сторонніми речами, тоді "варто задуматися про цінність таких стосунків і чи варто витрачати час на них".

Нагадаємо, Фокус розповідав, що вчені виявили причину зради в парах. Зрада часто стає початком кінця навіть найміцніших стосунків, і знання причин, які призводять до неї, можуть врятувати шлюб. Нещодавно вчені виявили одну з ключових причин, що підштовхують людей до цього.

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