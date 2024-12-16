Неожиданное открытие: люди узнали, что неправильно вешали гирлянды на елку (видео)

Эксперт по декору Тара показала, как быстро и правильно украшать новогоднюю елку. Новый способ вызвал большой интерес среди пользователей соцсетей.

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Тара, владелица бизнеса по праздничному декору из США, поделилась своим "меняющим игру" методом размещения гирлянд, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В своем TikTok-ролике на аккаунте @holidayhangups она объяснила, что привычный способ наматывания гирлянд вокруг елки только усложняет задачу и тратит больше времени и усилий.

Украшение рождественской елки для многих становится долгожданным событием, создающим праздничное настроение. Однако не все считают этот процесс простым и приятным — особенно когда дело доходит до развешивания гирлянд. Если это занятие кажется людям утомительным, возможно, они делают это "неправильно", утверждает Тара. Женщина предлагает использовать зигзагообразный метод, начиная сверху и двигаясь вниз.

Тара демонстрирует, как развешивать гирлянды от верхушки до основания. Она начинает с верхней части елки, проводит гирлянду вниз по прямой линии, фиксирует ее на нижней ветке, а затем возвращается вверх. По ее словам такой метод позволяет равномерно распределить освещение и значительно упрощает процесс, особенно когда наступает время снимать украшения.

"Не ходите вокруг елки, развешивая гирлянды. Наденьте их сверху вниз зигзагообразно. Этот способ не только проще, но и экономит лампочки", — написала она в описании к видео.

Метод Тары вызвал оживленные дискуссии среди пользователей сети. Многие отметили, что привыкли наматывать гирлянды вокруг елки, но готовы попробовать новый подход.

Другой вариант предложила Келли, еще одна пользовательница TikTok. Она рекомендует начинать с внутренней части елки, размещая гирлянды вдоль ствола, чтобы создать дополнительный эффект яркости. По ее мнению, такое освещение делает дерево более выразительным и сияющим.

Ранее Фокус сообщал, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

Также стало известно, что главную елку страны после зажжения назвали жуткой кукурузой и соленым огурцом. В начале декабря в столице Великобритании зажгли елку, привезенную из Осло. Это ежегодный подарок британскому народу от норвежцев еще с 1947 года.