Несподіване відкриття: люди дізналися, що неправильно вішали гірлянди на ялинку (відео)

Експертка з декору Тара показала, як швидко і правильно прикрашати новорічну ялинку. Новий спосіб викликав неабиякий інтерес серед користувачів соцмереж.

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Тара, власниця бізнесу зі святкового декору зі США, поділилася своїм методом розміщення гірлянд, який "змінює гру" і викликав бурхливе обговорення в соцмережах. У своєму TikTok-ролику на акаунті @holidayhangups вона пояснила, що звичний спосіб намотування гірлянд навколо ялинки тільки ускладнює завдання і витрачає більше часу і зусиль.

Прикрашання різдвяної ялинки для багатьох стає довгоочікуваною подією, що створює святковий настрій. Однак не всі вважають цей процес простим і приємним — особливо коли справа доходить до розвішування гірлянд. Якщо це заняття здається людям виснажливим, можливо, вони роблять це "неправильно", стверджує Тара. Жінка пропонує використовувати зигзагоподібний метод, починаючи зверху і рухаючись вниз.

Тара демонструє, як розвішувати гірлянди від верхівки до основи. Вона починає з верхньої частини ялинки, проводить гірлянду вниз по прямій лінії, фіксує її на нижній гілці, а потім повертається вгору. За її словами, такий метод дає змогу рівномірно розподілити освітлення і значно спрощує процес, особливо коли настає час знімати прикраси.

"Не ходіть навколо ялинки, розвішуючи гірлянди. Одягніть їх зверху вниз зигзагоподібно. Цей спосіб не тільки простіший, а й економить лампочки", — написала вона в описі до відео.

Метод Тари викликав жваві дискусії серед користувачів мережі. Багато хто зазначив, що звик намотувати гірлянди навколо ялинки, але готовий спробувати новий підхід.

Інший варіант запропонувала Келлі, ще одна користувачка TikTok. Вона рекомендує починати з внутрішньої частини ялинки, розміщуючи гірлянди вздовж стовбура, щоб створити додатковий ефект яскравості. На її думку, таке освітлення робить дерево більш виразним і сяючим.

Раніше Фокус повідомляв, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто гарна" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

Також стало відомо, що головну ялинку країни після засвічення назвали моторошною кукурудзою і солоним огірком. На початку грудня в столиці Великої Британії запалили ялинку, привезену з Осло. Це щорічний подарунок британському народу від норвежців ще з 1947 року.