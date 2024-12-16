Каждый будет в безопасности: эксперт определил топ лучших для защиты собак (фото)

Эти собаки преданные, с сильными инстинктами защитника и легко поддаются дрессуре.

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Собака — это одно из самых любимых домашних животных. Они отличная компания, товарищи по прогулкам, которые добавляют радости в нашу жизнь. Но, по словам одного ветеринара Амина Анвари, есть четыре породы, которые обеспечивают максимальную безопасность и защиту. В своем видео в TikTok он рассказал, какие именно домашние породы будут защищать человека.

Топ лучших собак для защиты и безопасности

Кане-корсо известны своей преданностью, лаской и сильными инстинктами защитника. Кроме того, они могут быть нежными с детьми, если их правильно социализировать.

Немецкие овчарки обычно рассматриваются как охранные собаки, поскольку они умные, сильные и имеют глубокий инстинкт защищать своих хозяев. Их также легко дрессировать, и они обычно используются полицией, армией и в поисково-спасательных операциях.

Тибетские мастифы также известны своей способностью защищать. Фактически в Тибете они использовались как сторожевые собаки на протяжении многих веков. Они от природы защищают своих хозяев и, как правило, чувствуют усталость от незнакомцев.

Ротвейлеры также известны как хорошие охранные собаки, поскольку они верны, умны и имеют сильную волю. У них есть природный инстинкт охранять и защищать, и они обычно бдительны и осторожны с незнакомцами и новыми собаками.

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