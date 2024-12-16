Кожен буде в безпеці: експерт визначив топ найкращих для захисту собак (фото)

Ці собаки віддані, з сильними інстинктами захисника та легко піддаються дресурі.

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Собака — це одна з найулюбленіших домашніх тварин. Вони чудова компанія, товариші по прогулянках, які додають радості у наше життя. Але, за словами одного ветеринара Аміна Анварі, є чотири породи, які забезпечують максимальну безпеку та захист. У своєму відео в TikTok він розповів, які саме домашні породи захищатимуть людину.

Топ найкращих собак для захисту та безпеки

Кане-корсо відомі своєю відданістю, ласкою та сильними інстинктами захисника. Крім того, вони можуть бути ніжними з дітьми, якщо їх правильно соціалізувати.

Німецькі вівчарки зазвичай розглядаються як охоронні собаки, оскільки вони розумні, сильні й мають глибокий інстинкт захищати своїх господарів. Їх також легко дресувати, і вони зазвичай використовуються поліцією, армією та у пошуково-рятувальних операціях.

Тибетські мастифи також відомі своєю здатністю захищати. Фактично в Тибеті вони використовувались як сторожові собаки протягом багатьох століть. Вони від природи захищають своїх господарів і, зазвичай, відчувають втому від незнайомців.

Ротвейлери також відомі як хороші охоронні собаки, оскільки вони вірні, розумні й мають сильну волю. У них є природний інстинкт охороняти та захищати, і вони зазвичай пильні та обережні з незнайомцями та новими собаками.

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