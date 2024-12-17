"Это растопило мое сердце": пара проехала 7000 км, чтобы забрать собаку домой (видео)

Супруги преодолели всю страну, чтобы привезти домой на праздники их 17,5-летнего пса по кличке Джейк. Пользователи соцсетей восхитились преданностью хозяев.

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Видео о том, как супружеская пара решила отправиться в путешествие длиной 7000 км вместо короткого авиаперелета, чтобы их 17-летний золотистый ретривер Джейк мог встретить Рождество дома, вызвало бурную реакцию в интернете. Ролик был опубликован в TikTok 30-летней Ташей Райланд, владелицей животного.

На трогательных кадрах видно, как Джейк уютно разместился на заднем сиденье автомобиля, окруженный мягкими игрушками, подушками и одеялами, и мирно спит на протяжении долгой поездки.

"Какая честь для нас — проехать 7000 км через всю страну вместо пары часов полета, чтобы мы могли привезти нашу 17,5-летнюю собаку домой на праздники", — говорится в видео.

Пользователи TikTok были поражены преданностью хозяев и преклонным возрастом пса. Один из комментаторов спросил: "Как вам удалось довести его до 17,5 лет? Поделитесь секретом!".

Долголетие Джейка действительно удивительно, учитывая, что средняя продолжительность жизни золотистых ретриверов, по данным Американского кеннел-клуба (AKC), составляет 10–12 лет. В беседе с подписчиками Райланд также рассказала, что Джейк питается мясом и овощами. Ветеринары подтверждают, что правильное питание играет ключевую роль в увеличении продолжительности жизни собак.

Джейк уютно разместился на заднем сиденье автомобиля Фото: TikTok

Видео собрало более 20 000 лайков и сотни комментариев. Один пользователь написал: "Это растопило мое сердце. Если моя собака проживет так долго, я буду бесконечно благодарен". Другие отметили, что они тоже предпочитают длительные поездки на машине, чтобы их четвероногие друзья не пропустили праздничное веселье.

Согласно опросу компании Chewy, проведенному в октябре 2023 года, 91% владельцев домашних животных считают, что их питомцы дарят им бесценную любовь и комфорт, особенно в праздничный сезон.

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