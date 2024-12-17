"Це розтопило моє серце": пара проїхала 7000 км, щоб забрати собаку додому (відео)

Подружжя подолало всю країну, щоб привезти додому на свята їхнього 17,5-річного пса на прізвисько Джейк. Користувачі соцмереж захопилися відданістю господарів.

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Відео про те, як подружня пара вирішила вирушити в подорож довжиною 7000 км замість короткого авіаперельоту, щоб їхній 17-річний золотистий ретривер Джейк міг зустріти Різдво вдома, викликало бурхливу реакцію в інтернеті. Ролик опублікувала в TikTok 30-річна Таша Райланд, власниця тварини.

На зворушливих кадрах видно, як Джейк затишно розмістився на задньому сидінні автомобіля, оточений м'якими іграшками, подушками й ковдрами, і мирно спить протягом довгої поїздки.

"Яка честь для нас — проїхати 7000 км через усю країну замість кількох годин польоту, щоб ми могли привезти нашу 17,5-річну собаку додому на свята", — йдеться у відео.

Користувачі TikTok були здивовані відданістю господарів і похилим віком пса. Один із коментаторів запитав: "Як вам вдалося довести його до 17,5 років? Поділіться секретом!".

Довголіття Джейка дійсно дивовижне, враховуючи, що середня тривалість життя золотистих ретриверів, за даними Американського кеннел-клубу (AKC), становить 10–12 років. У бесіді з підписниками Райланд також розповіла, що Джейк харчується м'ясом і овочами. Ветеринари підтверджують, що правильне харчування відіграє ключову роль у збільшенні тривалості життя собак.

Джейк затишно розмістився на задньому сидінні автомобіля Фото: TikTok

Відео зібрало понад 20 000 лайків і сотні коментарів. Один користувач написав: "Це розтопило моє серце. Якщо моя собака проживе так довго, я буду безмежно вдячний". Інші зазначили, що вони теж віддають перевагу тривалим поїздкам на машині, щоб їхні чотирилапі друзі не пропустили святкові веселощі.

Згідно з опитуванням компанії Chewy, проведеним у жовтні 2023 року, 91% власників домашніх тварин вважають, що їхні улюбленці дарують їм неоціненну любов і комфорт, особливо у святковий сезон.

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