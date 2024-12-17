"Современный Скрудж": богач приглашает всех на рождественский ужин, но требует с гостей оплату

Многолетние рождественские застолья в доме Рика Картера обходились ему в солидную копеечку. Решение мужчины не поняли его родственники и друзья, назвав его "современным Скруджем".

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Британец Рик Картер решил, что расходы на рождественские застолья становятся все дороже, поэтому каждый из членов семьи, друзей и гостей должен заплатить 75 фунтов (почти 4 тыс. грн) в этом году. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

44-летний отец двоих детей решил прибегнуть к таким мероприятиям по простой причине — стоимость продуктов и организация праздника дорожают, а расходы не перекрываются благодаря полученным подаркам. Поэтому господин Картер решил "компенсировать" расходы, ведь гости практически "на халяву" имели качественный алкоголь, еду и сладости.

Входную плату для всех без исключения он оценил в 75 фунтов, что является довольно большой суммой для рядовых британцев. Несмотря на критику и непонимание, мужчина говорит, что только так Рождество стоит затрат, если за него будут платить все.

37-летняя жена Никола не сразу одобрила такое решение своего любимого. Однако понимает, почему тот пошел на такой шаг и хочет, чтобы все средства с оплат пошли на благотворительность нуждающимся.

"Я думаю, что он злой из-за всех этих застолий. Сейчас я думаю, как сделать так, чтобы каждый пенни, который мы получим на Рождество, пошел на благотворительность", — говорит жена господина Картера.

СМИ пишет, что Рик Картер владеет компанией Lopay, которая занимается посредническими функциями оплаты с популярных платформ развлечений и услуг. За каждую транзакцию комиссия составляет 0,79% от каждого платежа картой или телефоном, что значительно ниже среднего уровня в стране, где этот показатель превышает 4%.

Также курьезным моментом, указывают журналисты, является тот факт, что когда господин Картер решил "обложить платой" всех присутствующих за рождественским столом, его компания объявила о значительном кэшбеке и акцией на снижении стоимости транзакций на все покупки.

Напомним, Фокус писал о 5 необычных традициях знаменитостей на праздники. На Рождество и Новый год люди стараются порадовать своих близких и друзей интересными подарками. Во многих семьях, в том числе и звездных, существуют свои традиции проведения праздников.

Также мы рассказывали о том, во сколько обойдется рождественский стол для украинцев в этом году. Он будет стоить на 395 гривен дороже, чем в прошлом году.