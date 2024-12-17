"Сучасний Скрудж": багатій запрошує всіх на різдвяну вечерю, але вимагає з гостей оплату

Багаторічні різдвяні застілля у домі Ріка Картера обходилися йому в солідну копієчку. Рішення чоловіка не зрозуміли його родичі та друзі, назвавши його "сучасним Скруджем".

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Британець Рік Картер вирішив, що витрати на різдвяні застілля стають все дорожчими, тому кожен з членів родини, друзів і гостей має заплатити 75 фунтів (майже 4 тис. грн) цього року. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star.

44-річний батько двох дітей вирішив вдатися до таких заходів з простої причини — вартість продуктів і організація свята дорожчають, а видатки не перекриваються завдяки отриманим подарункам. Тому пан Картер вирішив "компенсувати" витрати, адже гості практично "на дурня" мали якісний алкоголь, наїдки та солодощі.

Вхідну плату для всіх без винятку він оцінив у 75 фунтів, що є доволі великою сумою для пересічних британців. Попри критику та нерозуміння, чоловік каже, що тільки так Різдво вартує витрат, якщо за нього платитимуть всі.

37-річна дружина Нікола не відразу схвалила таке рішення свого коханого. Однак розуміє, чому той пішов на такий крок і хоче, аби всі кошти з оплат пішли на благодійність нужденним.

"Я думаю, що він злий через всі ті застілля. Наразі я думаю, як зробити так, щоби кожен пенні, який ми отримаємо на Різдво, пішов на благодійність", — каже дружина пана Картера.

ЗМІ пише, що Рік Картер володіє компанією Lopay, яка займається посередницькими функціями оплати з популярних платформ розваг і послуг. За кожну транзакцію комісія складає 0,79% від кожного платежу карткою чи телефоном, що є значно нижчим за середній рівень в країні, де цей показник перевищує 4%.

Також курйозним моментом, вказують журналісти, є той факт, що коли пан Картер вирішив "обкласти платою" всіх присутніх за різдвяним столом, його компанія оголосила про значний кешбек і акційне зниження вартості транзакцій на всі покупки.

Нагадаємо, Фокус писав про 5 незвичайних традицій знаменитостей на свята. На Різдво і Новий рік люди намагаються порадувати своїх близьких і друзів цікавими подарунками. У багатьох сім'ях, зокрема й зіркових, існують свої традиції проведення свят.

Також ми розповідали про те, в скільки обійдеться різдвяний стіл для українців цього року. Він коштуватиме на 395 гривень дорожче, ніж минулого року.