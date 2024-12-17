В местной валюте или в "родной": блогер рассказал, как выгоднее рассчитываться за рубежом

Совет путешественника поможет сэкономить деньги во время поездки в другие страны.

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Во время путешествия за границу важно контролировать свои финансы, особенно когда речь идет о курсе обмена валюты. Поэтому YouTube-блогер Кристиан, который посетил около 100 стран, поделился советом, который поможет сэкономить деньги во время поездки за границу. Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Он призвал обратить внимание на некоторые моменты, с которыми можно столкнуться при оплате картой в чужой стране.

"Когда вы собираетесь совершить транзакцию, часто вы видите запрос: "Вы хотите заплатить в местной валюте или в валюте вашей родной страны? Всегда выбирайте местную валюту. Если вы на Бали, платите в индонезийской рупии; если вы в Дубае, платите в дирхамах ОАЭ. Если вы выберете родную валюту, вам придется заплатить дикий курс конвертации в банкомате", — рассказал Кристиан.

В противном случае людям придется заплатить комиссию за транзакцию в национальном банке. Это поможет сэкономить собственные средства в путешествии.

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