У місцевій валюті чи в "рідній": блогер розповів, як вигідніше розраховуватись за кордоном

Порада мандрівника допоможе зекономити гроші під час поїздки в інші країни.

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Під час подорожі за кордон важливо контролювати свої фінанси, особливо коли йдеться про курс обміну валюти. Тому YouTube-блогер Крістіан, який відвідав близько 100 країн, поділився порадою, яка допоможе заощадити гроші під час поїздки за кордон. Про це пише Еxpress.

Він закликав звернути увагу на деякі моменти, з якими можна зіткнутись під час оплати карткою в чужій країні.

"Коли ви збираєтеся здійснити транзакцію, часто ви бачите запит: "Ви хочете заплатити у місцевій валюті або у валюті вашої рідної країни? Завжди обирайте місцеву валюту. Якщо ви на Балі, платите в індонезійській рупії; якщо ви у Дубаї, платите у дирхамах ОАЕ. Якщо ви оберете рідну валюту, вам доведеться заплатити дикий курс конвертації у банкоматі", — розповів Крістіан.

В інакшому випадку людям доведеться заплатити комісію за транзакцію у національному банку. Це допоможе зекономити власні кошти в подорожі.

Нагадаємо, що складений рейтинг найкомфортніших міст для подорожі на Різдво. В трійку "лідерів" увійшли європейські міста. Це свідчить про те, що європейців приваблює ідея святкування Різдва у традиційному стилі.

Раніше колишній бортпровідник із компанії American Airlines розповідав про місця в літаку, які не підходять нетерплячим пасажирам або тим, хто дуже поспішає. Цей факт слід врахувати під час бронювання місць та подальшої подорожі в літаку.