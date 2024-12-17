Миллионы детей боятся, что Санта не посетит их в это Рождество: в чем причина

Родители трети детей переживают, что те не смогут получить от Санта-Клауса подарки из-за путешествий и празднования вне дома. Поэтому родителям приходится думать, как сохранить эту праздничную атмосферу.

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Британское агентство OnePoll провело опрос родителей, имеющих детей до 12 лет. По его результатам, треть детей опасаются, что не встретят Санта-Клауса на грядущее Рождество, пишет британский таблоид The Sun.

Причина заключается в том, что почти 35% детей в возрасте от 4 до 12 лет проведут рождественские празднования вне своего дома. Еще 65 процентов родителей сказали, что их дети будут лежать в своих кроватях в предрождественскую ночь.

В то же время 67% опрошенных говорят о страхе детей, что если они будут праздновать вне дома, то не встретят Санта-Клауса и не получат ожидаемых подарков. Зато 27% родителей решили отсрочить свои отпуска, чтобы подарить детям "магию Рождества".

Опросы показали чрезвычайную важность Рождества для британских семей — почти 85% опрошенных называют этот день одним из важнейших в календаре. Также многие называют различные причины, почему именно рождественские праздники являются ключевыми: из-за магии праздника (79%), семейных развлечений (62%), атмосферы (56%), традиций (54%) и встреч с родственниками (52%). Также почти половина британцев использовали рождественские каникулы для примирения и улаживания конфликтов (49%).

В то же время 74% процента родителей сказали, что важно, чтобы их дети продолжали верить в Санта-Клауса. Те родители, которые выразили беспокойство, говорят, что попытаются максимально выделить время детям и сохранить атмосферу Рождества, даже если они не будут праздновать его дома.

Напомним, Фокус рассказывал, как женщина сэкономила $20 тысяч, находя подарки в мусорных баках. Находками она украшает дом или дарит их близким людям. Однажды женщина нашла столько много вещей, что ей удалось даже организовать гаражную распродажу.

Также мы писали, что богач приглашает всех на рождественский ужин, но требует с гостей оплату. Многолетние рождественские застолья в доме Рика Картера обходились ему в солидную копеечку. Решение мужчины не поняли его родственники и друзья, назвав его "современным Скруджем".