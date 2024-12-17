Мільйони дітей бояться, що Санта не відвідає їх цього Різдва: в чому причина

Батьки третини дітей переживають, що ті не зможуть отримати від Санта-Клауса подарунки через подорожі та святкування поза домом. Тому доводиться думати, як зберегти цю святкову атмосферу.

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Британське агентство OnePoll провело опитування батьків, які мають дітей до 12 років. За його результатами, третина дітей побоюються, що не зустрінуть Санта-Клауса на прийдешнє Різдво, пише британський таблоїд The Sun.

Причина полягає в тому, що майже 35% дітей віком від 4 до 12 років проведуть різдвяні святкування поза своїм домом. Ще 65 відсотків батьків сказали, що їхні діти будуть лежати у своїх ліжках у передріздвяну ніч.

Водночас 67% опитаних кажуть про страх дітей, що якщо вони будуть святкувати поза домом, то не зустрінуть Санта-Клауса та не отримають очікуваних подарунків. Натомість 27% батьків вирішили відтермінувати свої відпустки, аби подарувати дітям "магію Різдва".

Опитування показали надзвичайну важливість Різдва для британських сімей — майже 85% опитаних називають це день одним із найважливіших у календарі. Також багато хто називає різні причини, чому саме різдвяні свята є ключовими: через магію свята (79%), сімейні розваги (62%), атмосферу (56%), традиції (54%) та зустрічі з родичами (52%). Також майже половина британців використовували різдвяні канікули для примирення та залагодження конфліктів (49%).

Водночас 74% відсотки батьків сказали, що важливо, щоб їхні діти продовжували вірити в Санта-Клауса. Ті батьки, які висловили занепокоєння, кажуть, що спробують максимально виділити час дітям і зберегти атмосферу Різдва, навіть якщо вони не святкуватимуть його вдома.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як жінка зекономила $20 тисяч, знаходячи подарунки в сміттєвих баках. Знахідками вона прикрашає будинок або ж дарує їх близьким людям. Одного разу жінка знайшла так багато речей, що їй вдалося навіть організувати гаражний розпродаж.

Також ми писали, що багатій запрошує всіх на різдвяну вечерю, але вимагає з гостей оплату. Багаторічні різдвяні застілля у домі Ріка Картера обходилися йому в солідну копієчку. Рішення чоловіка не зрозуміли його родичі та друзі, назвавши його "сучасним Скруджем".