ФБР попросило американцев не открывать огонь и не сбивать НЛО: в чем причина

По словам правоохранителей, люди могут по ошибке обстрелять самолет с пассажирами. Дело дошло до слушаний в Конгрессе США.

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Федеральное бюро расследований предостерегло американцев "не сбивать НЛО", поскольку это создает опасность для пилотов в самолетах и пассажиров в них. Об этом пишет Daily Star.

Жители пытаются сбивать НЛО, но ФБР было вынуждено предупредить американцев, чтобы они не делали этого, ведь только за последние несколько недель следователи расследуют 5 000 наблюдений таинственных летательных аппаратов вблизи военных баз в Нью-Джерси.

Пилоты сообщают, что участились случаи, когда им светили лазером в глаза, а руководители воинских частей опасаются, что местные жители могут пойти дальше и начать стрельбу. ФБР направило в регион передовые технологии обнаружения и обученных визуальных наблюдателей, чтобы идентифицировать самолеты.

Они утверждают, что большинство из них являются законными коммерческими, любительскими и правоохранительными дронами, а также пилотируемыми самолетами, вертолетами и звездами.

Также ФБР в крупнейшем городе Нью-Джерси Ньюарке призвало общественность не открывать огонь по беспилотникам.

"Это не только противозаконно, но и представляет невероятную опасность для пилотов и пассажиров этих самолетов", — сказал исполняющий обязанности специального агента Нельсон Дельгадо.

Местная полиция предупредила, что участились случаи, когда пилотам "попадают в глаза лазерами, поскольку люди на земле думают, что видят беспилотную авиационную систему".

Ситуация настолько критическая, что члены комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США получили засекреченный брифинг на эту тему.

"Мы не обнаружили ничего аномального и не оцениваем деятельность, которая на сегодня представляет угрозу национальной безопасности или общественной безопасности над гражданским воздушным пространством Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке", — говорится в совместном заявлении ФБР, Федерального управления гражданской авиации и Министерства внутренней безопасности и обороны США.

Напомним, в США уже месяц замечают НЛО над Нью-Джерси, которые похожи на беспилотники.

14 декабря Дональд Трамп призвал сбивать такие объекты.