ФБР попросило американців не відкривати вогонь та не збивати НЛО: у чому причина

За словами правоохоронців, люди можуть помилково обстріляти літак із пасажирами. Справа дійшла до слухань у Конгресі США.

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Федеральне бюро розслідувань застерегло американців "не збивати НЛО", оскільки це створює небезпеку для пілотів у літаках та пасажирам у них. Про це пише Daily Star.

Мешканці намагаються збивати НЛО, але ФБР було змушене попередити американців, щоб вони не робили цього, адже лише за останні кілька тижнів слідчі розслідують 5 000 спостережень таємничих літальних апаратів поблизу військових баз у Нью-Джерсі.

Пілоти повідомляють, що почастішали випадки, коли їм світили лазером в очі, а керівники військових частин побоюються, що місцеві жителі можуть піти далі і почати стрілянину. ФБР направило в регіон передові технології виявлення і навчених візуальних спостерігачів, щоб ідентифікувати літаки.

Вони стверджують, що більшість з них є законними комерційними, аматорськими та правоохоронними дронами, а також пілотованими літаками, гелікоптерами та зірками.

Також ФБР у найбільшому місті Нью-Джерсі Ньюарку закликало громадськість не відкривати вогонь по безпілотниках.

"Це не тільки протизаконно, але й становить неймовірну небезпеку для пілотів і пасажирів цих літаків", — сказав виконуючий обов'язки спеціального агента Нельсон Дельгадо.

Місцева поліція попередила, що почастішали випадки, коли пілотам "влучають в очі лазерами, оскільки люди на землі думають, що бачать безпілотну авіаційну систему".

Ситуація настільки критична, що члени комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США отримали засекречений брифінг на цю тему.

"Ми не виявили нічого аномального і не оцінюємо діяльність, яка на сьогодні становить загрозу національній безпеці або громадській безпеці над цивільним повітряним простором Нью-Джерсі або інших штатів на північному сході", — йдеться у спільній заяві ФБР, Федерального управління цивільної авіації та Міністерства внутрішньої безпеки і оборони США.

Нагадаємо, у США вже місяць помічають НЛО над Нью-Джерсі, які схожі на безпілотники.

14 грудня Дональд Трамп закликав збивати такі об'єкти.