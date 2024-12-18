Эксперт по НЛО нашел портал, через который может произойти инопланетное вторжение на Землю (фото)

Секретный вход, как отмечает Карл Нелли, расположен посреди Ирландии между Атлоном и Слейном, а недавние наблюдения свидетельствуют, что инопланетяне оценивают военную силу землян.

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Эксперт Карл Нелли из UFO and Paranormal Research Ireland считает, что существует портал, через который НЛО прилетают на Землю. Он не исключает, что через него может произойти инопланетное вторжение на Землю. Об этом пишет издание Mirror.

Об этом эксперт рассказал после того, как возле военных объектов были замечены непонятные летающие объекты. Он добавил, что количество наблюдений со стороны НЛО растет, и считает, что инопланетяне могут входить и покидать Землю через портал.

По словам Нелли, секретный вход расположен посреди Ирландии между Атлоном и Слейном. Его заявления появились после того, как власти США заявили, что не смогли установить происхождение объектов.

"Власти назвали их дронами. Это дроны или НЛО? Если бы это были беспилотники, они уже идентифицировали бы их, даже просто сбив один из них, чтобы увидеть, что это такое. Но они этого не сделали, и это заставляет нас считать, что, возможно, это снова могут быть НЛО", — сказал эксперт.

Карл Нелли

Нелли говорит, что появление летающих объектов вблизи военных баз является частью беспрецедентного глобального всплеска наблюдений НЛО за последние два месяца, в частности в Ирландии, где несколько предполагаемых НЛО были замечены вблизи Слейна и Атлона. Он предположил, что существуют определенные места на планете, через которые НЛО попадают из космоса и возвращаются к себе, и утверждает, что одно из таких мест может существовать в центральной части Ирландии, что объясняет рост количества наблюдений за последние недели.

"Очень странно, что это происходит во многих местах одновременно. Мы не привыкли к этому на этой стороне света . В какой-то момент они дадут о себе знать, а почему бы не сейчас?" — сказал Карл Нелли.

Эксперт по НЛО говорит, что недавние наблюдения свидетельствуют о том, что инопланетяне оценивают военную силу, и отметил, что НЛО также были замечены вблизи ядерных объектов.

"Похоже, что это какое-то наблюдение, которое происходит в данный момент времени, и, кажется, оно увеличилось, без тени сомнения, и вы бы удивились", — утверждал он.

Впрочем, Нелли спокойно отнесся к перспективе вторжения инопланетян и предположил, что существуют более серьезные угрозы для человечества, о которых стоит беспокоиться.

"Если поставить это [инопланетное вторжение] на одну чашу весов, а ИИ [искусственный интеллект] — на другую, я бы больше беспокоился об ИИ", — сказал он.

Напомним, что 18 декабря сообщалось, что ФБР США предостерегло американцев "не сбивать НЛО", поскольку это создает опасность для пилотов в самолетах и пассажиров в них.

Ранее сообщалось, что в США уже месяц замечают НЛО над Нью-Джерси, которые похожи на беспилотники.