Експерт з НЛО знайшов портал, через який може статися інопланетне вторгнення на Землю (фото)

Секретний вхід, як наголошує Карл Неллі, розташований посеред Ірландії між Атлоном і Слейном, а нещодавні спостереження свідчать, що інопланетяни оцінюють військову силу землян.

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Експерт Карл Неллі з UFO and Paranormal Research Ireland вважає, що існує портал, через який НЛО прилітають на Землю. Він не виключає, що через нього може статися інопланетне вторгнення на Землю. Про це пише видання Mirror.

Про це експерт розповів після того, як біля військових об’єктів були помічені незрозумілі літаючі об’єкти. Він додав, що кількість спостережень збоку НЛО зростає, і вважає, що інопланетяни можуть входити та залишати Землю через портал.

За словами Неллі, секретний вхід розташований посеред Ірландії між Атлоном і Слейном. Його заяви з'явилися після того, як влада США заявила, що не змогли встановити походження об'єктів.

"Влада назвала їх дронами. Це дрони чи НЛО? Якби це були безпілотники, вони вже ідентифікували б їх, навіть просто збивши один з них, щоб побачити, що це таке. Але вони цього не зробили, і це змушує нас вважати, що, можливо, це знову можуть бути НЛО", — сказав експерт.

Карл Неллі

Неллі говорить, що поява літаючих об’єктів поблизу військових баз є частиною безпрецедентного глобального сплеску спостережень НЛО за останні два місяці, зокрема в Ірландії, де кілька ймовірних НЛО були помічені поблизу Слейна та Атлона. Він припустив, що існують певні місця на планеті, через які НЛО потрапляють із космосу та повертаються до себе, і стверджує, що одне з таких місць може існувати в центральній частині Ірландії, що пояснює зростання кількості спостережень за останні тижні.

"Дуже дивно, що це відбувається в багатьох місцях одночасно. Ми не звикли до цього на цій стороні світу . У якийсь момент вони дадуть про себе знати, а чому б не зараз?" — сказав Карл Неллі.

Експерт з НЛО говорить, що нещодавні спостереження свідчать про те, що інопланетяни оцінюють військову силу, і зазначив, що НЛО також були помічені поблизу ядерних об’єктів.

"Схоже, що це якесь спостереження, яке відбувається в даний момент часу, і, здається, воно збільшилося, без тіні сумніву, і ви б здивувалися", — стверджував він.

Втім, Неллі спокійно поставився до перспективи вторгнення інопланетян і припустив, що існують більші загрози для людства, про які варто турбуватися.

"Якщо поставити це [інопланетне вторгнення] на одну чашу терезів, а ШІ [штучний інтелект] — на іншу, я б більше турбувався про ШІ", — сказав він.

Нагадаємо, що 18 грудня повідомлялося, що ФБР США застерегло американців "не збивати НЛО", оскільки це створює небезпеку для пілотів у літаках та пасажирам у них.

Раніше повідомлялося, що у США вже місяць помічають НЛО над Нью-Джерсі, які схожі на безпілотники.