Женщина простояла 7 часов подряд в самолете во время полета: в чем причина (видео)

Пользователи в соцсетях разделились в своих предположениях. Одни говорят, что это связано с проблемами со здоровьем женщины, а вторые убеждены, что пассажирке просто нравится подолгу стоять.

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Пассажир одного из самолетов Ричард Дуонг снял странное поведение женщины, которые в течение семи часов рейса стояла в проходе между рядами, завернувшись в одеяло. Соответствующее видео мужчина разместил на своем аккаунте в TikTok.

Кадры господина Доунга стали довольно вирусными — видео собрало почти 1 млн просмотров и десятки тысяч комментариев.

"Женщина простояла в течение всех семи часов полета, просматривая свой фильм", — сказал господин Дуонг.

Мужчина добавляет, что женщина соблюдала правила безопасности, садясь только тогда, когда горел знак "пристегнуть ремни". Но остаток полета она провела стоя, создавая определенные проблемы для пассажиров.

Сам господин Дуонг убежден, что ее поведение, возможно, не связано с болезнями, а женщина просто любит очень долго стоять. Однако какая на самом деле причина таких действий женщины — не знает даже автор ролика.

Пользователи пытались понять причины такого поведения. Одни корреспонденты высмеяли ситуацию и говорят, что она способна выиграть марафон по стоянию. Однако другие убеждены, что женщина стояла из-за проблем со здоровьем.

"У меня фибромиалгия, и я тоже вынуждена стоять во время длительных полетов", — написала одна из пользовательниц.

Ее мнение подтвердил другой комментатор. Он убежден, что у женщины есть проблемы с кровообращением или сломанный копчик, что может объяснить такое поведение пассажирки.

В то же время другие корреспонденты предполагают, что авиакомпании должны внести изменения в салон. Идея с тем, чтобы выделить для таких пассажиров отдельное стоячее место для нужд, было бы "довольно неплохой идеей — ни проблем с проходами, ни для самих пассажиров".

Напомним, Фокус рассказывал, как пассажир самолета ужаснулся, увидев "инопланетянина" во время полета. На снимке пассажир зафиксировал нечто, напоминающее инопланетянина, который сидит в кресле самолета. Позже пользователи социальных сетей нашли объяснение этому странному явлению.

Также мы писали, что мужчина оказался единственным пассажиром на борту самолета. Пилоты передали единственному пассажиру персональное сообщение по внутренней связи, когда самолет начал снижаться, а после приземления пригласили к себе в кабину.