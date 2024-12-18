Жінка простояла 7 годин поспіль у літаку під час польоту: в чому причина (відео)

Користувачі в соцмережах розділилися у своїх припущеннях. Одні кажуть, що це пов'язано з проблемами зі здоров'ям жінки, а другі переконані, що пасажирці просто подобається довго стояти.

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Пасажир одного з літаків Річард Дуонг зафільмував дивну поведінку жінки, яка протягом семи годин рейсу стояла у проході між рядами, загорнувшись у ковдру. Відповідне відео чоловік розмістив на своєму акаунті в TikTok.

Кадри пана Доунга стали доволі вірусними — відео зібрало майже 1 млн переглядів і десятки тисяч коментарів.

"Жінка простояла протягом усіх семи годин польоту, переглядаючи свій фільм", — сказав пан Дуонг.

Чоловік додає, що жінка дотримувалася правил безпеки, сідаючи лише тоді, коли горів знак "пристебнути ремені". Та решту польоту вона провела стоячи, створюючи певні проблеми для пасажирів.

Сам пан Дуонг переконаний, що її поведінка, можливо, не пов'язана з хворобами, а жінка просто полюбляє дуже довго стояти. Однак яка насправді причина таких дій жінки — не знає навіть автор ролика.

Користувачі намагалися зрозуміти причини такої поведінки. Одні дописувачі висміяли ситуацію та кажуть, що вона здатна виграти марафон зі стояння. Однак інші переконані, що жінка стояла через проблеми зі здоров'ям.

"У мене фіброміалгія, тож я також змушена стояти під час тривалих польотів", — написала одна з користувачок.

Її думку підтвердив інший коментатор. Він переконаний, що у жінки є проблеми з кровообігом або зламаний куприк, що може пояснити таку поведінку пасажирки.

Водночас інші дописувачі припускають, що авіакомпанії мають внести зміни у салон. Ідея з тим, щоб виділити для таких пасажирів окреме стояче місце для потреб, було б "доволі непоганою ідеєю — ані проблем з проходами, ані для самих пасажирів".

Нагадаємо, Фокус розповідав, як пасажир літака жахнувся, побачивши "інопланетянина" під час польоту. На знімку пасажир зафіксував щось, що нагадує інопланетянина, який сидить у кріслі літака. Пізніше користувачі соціальних мереж знайшли пояснення цьому дивному явищу.

Також ми писали, що чоловік виявився єдиним пасажиром на борту літака. Пілоти передали єдиному пасажирові персональне повідомлення по внутрішньому зв'язку, коли літак почав знижуватися, а після приземлення запросили до себе у кабіну.