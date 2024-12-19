Уникальный город под одной крышей: почему все люди живут вместе (видео)

Здание уникально тем, что в нем расположены не только квартиры, но и все необходимые для жизни инфраструктурные объекты.

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В городе Уиттиер, расположенном на южном побережье Аляски (США), проживает 263 человека (по данным на 2023 год), и практически все они делят между собой 14-этажное здание, известное как башни Бегича (Begich Towers). Эта необычная история была рассказана в новом видеоролике на YouTube-канале Seek Discomfort.

Башни Бегича были построены в 1957 году во времена холодной войны для размещения военных, но позже стали домом для большинства жителей Уиттиера. Здание уникально тем, что в нем расположены не только квартиры, но и все необходимые для жизни инфраструктурные объекты: школа, продуктовый магазин, почтовое отделение и даже церковь. Это делает башни Бегича больше похожими на автономное убежище, чем на жилой дом.

"Это место было спроектировано так, чтобы люди могли оставаться здесь неделями в условиях сильных погодных условий," — рассказывает автор видеоролика.

В Уиттиере климат действительно суров, что делает жизнь "под одной крышей" удобным решением для местных жителей.

Башни Бегича были построены в 1957 году Фото: Hasan Akbas

В видео ютубер исследует здание изнутри, показывая такие интересные элементы, как туннель, соединяющий башни с местной школой, и подвал, где находится небольшой магазин и почтовое отделение. Некоторые жители охотно делятся своими историями, а одна из них, женщина по имени Джун, подробно рассказала о своем опыте жизни в этом необычном месте.

Она переехала в башни Бегича после нескольких лет жизни на лодке. Она признается, что найти жилье в здании было непросто: пришлось ждать, пока освободятся кондоминиумы. Несмотря на трудности, она довольна жизнью здесь. Одним из главных преимуществ она называет возможность наблюдать северное сияние на фоне гор в ясные ночи.

"Я вижу это уже 40 лет и до сих пор наслаждаюсь", — добавляет Джун, говоря о неповторимой атмосфере этого места.

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