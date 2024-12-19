Унікальне місто під одним дахом: чому всі люди живуть разом (відео)

Будівля унікальна тим, що в ній розташовані не тільки квартири, а й усі необхідні для життя інфраструктурні об'єкти.

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У місті Віттієр, розташованому на південному узбережжі Аляски (США), проживає 263 людини (за даними на 2023 рік), і практично всі вони ділять між собою 14-поверхову будівлю, відому як вежі Бегіча (Begich Towers). Цю незвичайну історію було розказано в новому відеоролику на YouTube-каналі Seek Discomfort.

Вежі Бегіча були збудовані 1957 року за часів холодної війни для розміщення військових, але пізніше стали домівкою для більшості жителів Віттієра. Будівля унікальна тим, що в ній розташовані не тільки квартири, а й усі необхідні для життя інфраструктурні об'єкти: школа, продуктовий магазин, поштове відділення і навіть церква. Це робить вежі Бегіча більше схожими на автономний притулок, ніж на житловий будинок.

"Це місце було спроектоване так, щоб люди могли залишатися тут тижнями в умовах сильних погодних умов", — розповідає автор відеоролика.

У Віттієрі клімат дійсно суворий, що робить життя "під одним дахом" зручним рішенням для місцевих жителів.

Вежі Бегіча були побудовані в 1957 році Фото: Hasan Akbas

У відео ютубер досліджує будівлю зсередини, показуючи такі цікаві елементи, як тунель, що з'єднує вежі з місцевою школою, і підвал, де розміщений невеликий магазин і поштове відділення. Деякі жителі охоче діляться своїми історіями, а одна з них, жінка на ім'я Джун, детально розповіла про свій досвід життя в цьому незвичайному місці.

Вона переїхала у вежі Бегіча після кількох років життя на човні. Вона зізнається, що знайти житло в будівлі було непросто: довелося чекати, поки звільняться кондомініуми. Попри труднощі, вона задоволена життям тут. Однією з головних переваг вона називає можливість спостерігати північне сяйво на тлі гір у ясні ночі.

"Я бачу це вже 40 років і досі насолоджуюся", — додає Джун, говорячи про неповторну атмосферу цього місця.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні і на човні. Дівчина на ім'я Хайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Також стало відомо, що сім'я перетворює яхту на святковий будинок. Родина Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.