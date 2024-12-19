За 8 лет было 1000 свиданий: актриса призналась, почему отвергает мужчин

До тридцати лет Сьюзан Мутези ходила на свидания не менее трех раз в неделю, потому, что ей "не хотелось готовить" дома. Сейчас она ходит на свидания с потенциальными ухажерами, в среднем, раз в неделю.

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Одержимая идеей выйти замуж, 38-летняя актриса, модель и писательница Сьюзан Мутези, живущая между Сиднеем и Лондоном, за последние восемь лет побывала на 1000 свиданиях, используя их как возможность не готовить дома. Об этом пишет The Sun.

В свои двадцать с небольшим лет она дважды состояла в серьезных длительных отношениях. По ее словам, первые отношения были во время учебы в университете с мужчиной, которому было за тридцать. Сьюзан описала его как "очень благородного" человека, объяснив, что тот давал ей карманные деньги и присылал за ней личный автомобиль, чтобы ей не приходилось пользоваться общественным транспортом. Они были вместе около четырех лет, но в итоге расстались, чтобы сосредоточиться на своей карьере.

Несколько лет спустя, в возрасте 27 лет, Сьюзан вступила в новые отношения, которые продлились три года, но она знала, что "им не суждено быть вместе".

И с тех пор ей не везет в любви. Один из кавалеров прыгнул в озеро во время пикника, другой устроил пожар в своей кухне о время романтического ужина, еще один взял с собой на свидание другую женщину, рассчитывая на ночь втроем.

По ее словам, в 2021 году она пошла на многообещающее свидание, которое быстро испортилось, когда мужчина пригласил с собой другую женщину, ожидая секса втроем.

"Мне пришлось очень быстро уйти оттуда — не знаю, почему он решил, что я к этому готова", — говорит она.

В том же году ее взяли на пикник в парк, который принял неожиданный оборот.

"Утки увидели еду и приблизились… он начал преследовать их и оказался в воде", — вспоминает она, добавляя, что это было уморительно, и она не могла перестать смеяться.

Однако тот не смог выбраться из воды, так что ей пришлось залезть и помочь ему, испортив дизайнерское платье, что неизбежно привело к разрыву.

А в 2023 году мужчина пытался произвести на нее впечатление, приготовив ужин, но поджег сковороду. Его покрытое пеплом лицо и предложение купить пиццу не смогли расположить ее.

Она добавляет, что ее самые длительные отношения с момента 30-летия продлились всего три месяца.

Несмотря на неудачи и то, что некоторые члены семьи уговаривают ее "сдаться", Сьюзан говорит, что она сохраняет оптимизм, вкладывает столько же усилий в свидания, сколько и в карьеру, и надеется, что 2025 год станет годом, когда она встретит "того самого".

"Я не отказалась от поиска настоящей любви и надеюсь, что она тоже не откажется от меня", — говорит Сьюзан, добавляя, что с тех пор находится в поисках "того самого" и утверждает, что за последние восемь лет она сходила на более чем 1000 свиданий.

"Я знала, что любовь где-то есть, и я не получу ее, сидя дома в пижаме…", — сказала она.

По ее словам, ранее она ходила на свидания не менее трех раз в неделю, и то лишь потому, что ей "не хотелось готовить". Сейчас же обычно ходит на свидание раз в неделю.

Сьюзан пользуется приложениями для знакомств, но также открыта для личных встреч. Она старается всегда выглядеть наилучшим образом, выходя из дома, всегда накрашена и никогда не надевает "удобные брюки", стремясь привлечь внимание Мистера Совершенства.

"Я вкладываю в личную жизнь столько же усилий, сколько и в карьеру, и я думаю, что если приложить усилия, то можно получить результаты", — считает Сьюзан, которая даже написала книгу о своем опыте "Любовь после 30", надеясь вдохновить других женщин начать ходить на свидания, побуждая их признать, что путь каждого человека к любви уникален.

Найти настоящую любовь и выйти замуж остается ее новогодним желанием на 2025 год.

"Я хочу, чтобы моя сказка закончилась" — отметила Сьюзан.

Напомним, в США 28-летний Дэвид Клейн купил место на рекламном щите, чтобы сходить на свидание, и получил сотни откликов.

А 64-летняя консультантка по рекламе Синди Гэллоп из Великобритании призналась, что предпочитает встречаться с гораздо более молодыми мужчинами. По ее словам, они обладают "выносливостью" и способны удовлетворить ее потребности, в отличие от мужчин ее возраста.