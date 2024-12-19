За 8 років було 1000 побачень: актриса зізналася, чому відкидає чоловіків

До тридцяти років Сьюзан Мутезі ходила на побачення щонайменше тричі на тиждень, тому що їй "не хотілося готувати" вдома. Зараз вона ходить на побачення з потенційними залицяльниками, в середньому, раз на тиждень.

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Одержима ідеєю вийти заміж, 38-річна актриса, модель і письменниця Сьюзан Мутезі, яка живе між Сіднеєм і Лондоном, за останні вісім років побувала на 1000 побаченнях, використовуючи їх як можливість не готувати вдома. Про це пише The Sun.

У свої двадцять з невеликим років вона двічі перебувала в серйозних тривалих стосунках. За її словами, перші стосунки були під час навчання в університеті з чоловіком, якому було за тридцять. Сьюзан описала його як "дуже шляхетну" людину, пояснивши, що той давав їй кишенькові гроші і надсилав за нею особистий автомобіль, щоб їй не доводилося користуватися громадським транспортом. Вони були разом близько чотирьох років, але в підсумку розійшлися, щоб зосередитися на своїй кар'єрі.

Кілька років потому, у віці 27 років, Сьюзан вступила в нові стосунки, які тривали три роки, але вона знала, що "їм не судилося бути разом".

І відтоді їй не щастить у коханні. Один із кавалерів стрибнув в озеро під час пікніка, інший влаштував пожежу у своїй кухні під час романтичної вечері, ще один взяв із собою на побачення іншу жінку, розраховуючи на ніч утрьох.

За її словами, 2021 року вона пішла на багатообіцяюче побачення, яке швидко зіпсувалося, коли чоловік запросив із собою іншу жінку, очікуючи сексу утрьох.

"Мені довелося дуже швидко піти звідти — не знаю, чому він вирішив, що я до цього готова", — каже вона.

Того ж року її взяли на пікнік у парк, який набув несподіваного обороту.

"Качки побачили їжу і наблизилися... він почав переслідувати їх і опинився у воді", — згадує вона, додаючи, що це було смішно, і вона не могла перестати сміятися.

Однак той не зміг вибратися з води, тож їй довелося залізти і допомогти йому, зіпсувавши дизайнерську сукню, що неминуче призвело до розриву.

А 2023 року чоловік намагався справити на неї враження, приготувавши вечерю, але підпалив сковороду. Його вкрите попелом обличчя і пропозиція купити піцу не змогли розчулити її.

Вона додає, що її найтриваліші стосунки з моменту 30-річчя тривали всього три місяці.

Незважаючи на невдачі й те, що деякі члени сім'ї вмовляють її "здатися", Сьюзан каже, що вона зберігає оптимізм, вкладає стільки ж зусиль у побачення, скільки й у кар'єру, і сподівається, що 2025 рік стане роком, коли вона зустріне "того самого".

"Я не відмовилася від пошуку справжнього кохання і сподіваюся, що воно теж не відмовиться від мене", — каже Сьюзан, додаючи, що відтоді перебуває в пошуках "того самого" і стверджує, що за останні вісім років вона сходила на більш ніж 1000 побачень.

"Я знала, що любов десь є, і я не отримаю її, сидячи вдома в піжамі...", — сказала вона.

За її словами, раніше вона ходила на побачення щонайменше тричі на тиждень, і то лише тому, що їй "не хотілося готувати". Зараз же зазвичай ходить на побачення раз на тиждень.

Сьюзан користується додатками для знайомств, але також відкрита для особистих зустрічей. Вона намагається завжди мати найкращий вигляд, виходячи з дому, завжди нафарбована і ніколи не одягає "зручні штани", прагнучи привернути увагу Містера Досконалості.

"Я вкладаю в особисте життя стільки ж зусиль, скільки і в кар'єру, і я думаю, що якщо докласти зусиль, то можна отримати результати", — вважає Сьюзан, яка навіть написала книжку про свій досвід "Кохання після 30", сподіваючись надихнути інших жінок почати ходити на побачення, спонукаючи їх визнати, що шлях кожної людини до кохання унікальний.

Знайти справжнє кохання і вийти заміж залишається її новорічним бажанням на 2025 рік.

"Я хочу, щоб моя казка закінчилася" — зазначила Сьюзан.

Нагадаємо, у США 28-річний Девід Клейн купив місце на рекламному щиті, щоб сходити на побачення, і отримав сотні відгуків.

А 64-річна консультантка з реклами Сінді Геллоп з Великої Британії зізналася, що вважає за краще зустрічатися з набагато молодшими чоловіками. За її словами, вони мають "витривалість" і здатні задовольнити її потреби, на відміну від чоловіків її віку.