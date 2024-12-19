Предупреждали не нажимать: водителя смутила "загадочная" кнопка в новом авто (фото)

В современных автомобилях предусмотрено множество необычных функций, которые иногда вызывают недоумение у владельцев. Так, благодаря пользователям соцсетей, один из них смог выяснить назначение кнопки, ранее ему незнакомой.

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Покупка нового автомобиля всегда сопровождается радостью и восторгом, но разобраться с новыми функциями и кнопками может оказаться непросто. Один мужчина, купивший машину марки Peugeot, поделился на форуме Reddit своим недоумением по поводу "загадочной" кнопки в машине.

Визуально на значке кнопки было изображение автомобиля с сигналами Wi-Fi в центре и подпись "OFF". Мужчина обратился к пользователям Reddit, чтобы узнать о ее предназначении.

"Только что купил новую машину. Что делает эта кнопка? Я ничего не смог найти в сети", — написал он.

"Загадочная" кнопка в новом автомобиле Фото: Reddit

Отклик на его пост оказался моментальным и шутливым.

"Она превращает машину в Wi-Fi роутер", "И подписка на интернет включена в стоимость!", "Теперь парковка возле кафе с бесплатным Wi-Fi больше не нужна!", "Катапультируемое кресло", — писали они.

Несмотря на многочисленные шутки, выяснилось, что на деле кнопка имеет простое и практичное применение. Один знающий автолюбитель объяснил: "Кнопка отвечает за отключение объемной сигнализации при запирании автомобиля. Это полезно, если, например, вы оставляете в машине собаку и не хотите, чтобы сигнализация сработала".

Другой пользователь рассказал о том, как воспользоваться этой функцией.

"Сначала выключите зажигание. Потом нажмите и удерживайте кнопку, пока светодиод не загорится и не погаснет. Запирайте машину как обычно — датчики сигнализации в салоне отключатся, а светодиод вернется к обычному режиму", — посветовал он.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный мужчина раньше спасателей приезжает на место ДТП. Как минимум четыре человека сообщили о встрече с загадочным незнакомцем. Среди них был Кайл Соренсон, чей автомобиль столкнулся с детским велосипедом, неожиданно оказавшимся на дороге.

Также стало известно, что женщина рассмешила миллионы записью с видеорегистратора. На кадрах видно, как сосед пытается помыть машину, но сталкивается с проблемами. Шланг неожиданно вырывается его рук, начинает преследовать несчастного хозяина, заставляя его спасаться от брызг воды и мыльной пены.