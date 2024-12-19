Попереджали не натискати: водія збентежила "загадкова" кнопка в новому авто (фото)

У сучасних автомобілях передбачено безліч незвичайних функцій, які іноді викликають подив у власників. Так, завдяки користувачам соцмереж, один із них зміг з'ясувати призначення кнопки, раніше йому незнайомої.

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Купівля нового автомобіля завжди супроводжується радістю і захопленням, але розібратися з новими функціями і кнопками може виявитися непросто. Один чоловік, який купив машину марки Peugeot, поділився на форумі Reddit своїм здивуванням з приводу "загадкової" кнопки в машині.

Візуально на значку кнопки було зображення автомобіля з сигналами Wi-Fi в центрі та підпис "OFF". Чоловік звернувся до користувачів Reddit, щоб дізнатися про її призначення.

"Щойно купив нову машину. Що робить ця кнопка? Я нічого не зміг знайти в мережі", — написав він.

"Загадкова" кнопка в новому автомобілі Фото: Reddit

Відгук на його пост виявився моментальним і жартівливим.

"Вона перетворює машину на Wi-Fi роутер", "І підписка на інтернет включена у вартість!", "Тепер паркування біля кафе з безкоштовним Wi-Fi більше не потрібне!", "Катапультоване крісло", — писали вони.

Попри численні жарти, з'ясувалося, що насправді кнопка має просте і практичне застосування. Один обізнаний автолюбитель пояснив: "Кнопка відповідає за вимкнення об'ємної сигналізації під час замикання автомобіля. Це корисно, якщо, наприклад, ви залишаєте в машині собаку і не хочете, щоб сигналізація спрацювала".

Інший користувач розповів про те, як скористатися цією функцією.

"Спочатку вимкніть запалювання. Потім натисніть і утримуйте кнопку, поки світлодіод не загориться і не згасне. Замикайте машину як зазвичай — датчики сигналізації в салоні відключаться, а світлодіод повернеться до звичайного режиму", — посвітив він.

Раніше Фокус повідомляв, що таємничий чоловік раніше рятувальників приїжджає на місце ДТП. Щонайменше чотири людини повідомили про зустріч із загадковим незнайомцем. Серед них був Кайл Соренсон, чий автомобіль зіткнувся з дитячим велосипедом, який несподівано опинився на дорозі.

Також стало відомо, що жінка розсмішила мільйони записом із відеореєстратора. На кадрах видно, як сусід намагається помити машину, але стикається з проблемами. Шланг несподівано виривається з рук, починає переслідувати нещасного господаря, змушуючи його рятуватися від бризок води і мильної піни.