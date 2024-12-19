"Апорт" для кота: топ пород, которые легче всего поддаются дрессировке (фото)

Эти породы легко уживутся с людьми, потому что они умны и легко обучаются разнообразным трюкам.

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Обычно считается, что лучше всего дрессировке поддаются собаки. Но для любителей кошек есть хорошая новость. Хотя и считается, что научить кошку каким-то командам достаточно сложно, однако есть породы, которых очень легко тренировать. О них и рассказывает Ukr.Media.

Какие породы кошек лучше всего поддаются дрессуре

Одной из самых умных пород, поддающихся тренировке, является абиссинская кошка. Особи этой породы легко обучаются прогулкам в шлейке и при должном внимании со стороны хозяина легко научатся и другим трюкам.

Также одной из самых умных кошек считается бурма. Коты бурманской породы часто выглядывают в окно, ожидая возвращения хозяев домой, и часто ходят за ними по пятам.

Курильского бобтейла тоже очень легко дрессировать. Эта порода с коротким хвостом славится высоким интеллектом и способностью к обучению, поэтому их можно научить команде "апорт", и она будет приносить игрушки.

Не только дружелюбным, но и умным домашним животным считается мейн-кун. Он с удовольствием изучает новые трюки, однако при условии достаточного терпения у хозяина.

Фото: Instagram | BARIVEL THE LONGEST CAT

Отметим, что некоторые продукты запрещено давать домашним питомцам. Например, хлеб не рекомендуется давать котам — этот продукт для них бесполезен. Также опасными являются ряд другой пищи.

Исследователи ранее рассказывали, что как коты общаются с помощью хвоста. Он может многое рассказать о своем хозяине.